• Le site australien Drive affirme que Toyota présenterait les nouvelles générations des Camry et RAV4 en 2024.

• Le RAV4 est le véhicule (voiture ou VUS) le plus vendu en Amérique du Nord depuis 2017.

• La Camry fête cette année ses 40 ans sur le marché nord-américain.

Lorsqu’il est question de la berline Camry et du VUS RAV4 chez Toyota, on parle de deux vedettes incontestées. La première œuvre au sein de la gamme depuis 40 ans. Depuis 1997, c’est la voiture la plus vendue aux États-Unis, à l’exception de 2001 où la palme revenait à la Honda Accord.

Quant au RAV4, c’est le véhicule le plus vendu en Amérique du Nord depuis 2017, mis à part les camionnettes des trois grands constructeurs américains.

Comme vous pouvez le constater, les deux sont des acteurs majeurs dans l’alignement de Toyota. Leur dernier renouvellement a eu lieu pour l’année 2018 (Camry) et 2019 (RAV4). Ils sont mûrs pour une sérieuse mise à niveau.

Selon ce que rapporte le site australien Drive, qui se base sur une source qu’il qualifie de sûre, les prochaines générations de ces deux produits seraient dévoilées l’an prochain.

La nouvelle Camry reposerait sur une version évolutive de la plateforme TNGA-K. Quant au RAV4, le magazine Drive prétend qu’il se pointerait vers la fin de 2024, ce qui laisse sous-entendre qu’il serait présenté quelque part au cours de la prochaine année. Il profiterait des mêmes assises que le modèle actuel.

Bien sûr, la compagnie n’a rien confirmé et l’on demeure dans la pure spéculation. Pire, les informations proviennent d’un site situé à l’autre bout de la planète, ce qui rend les choses encore plus incertaines pour notre marché. Cependant, considérant l’âge des modèles actuels, on peut deviner que lorsque les prochaines Camry et RAV4 seront présentés, ce sera à l’échelle planétaire.

Un dévoilement des deux modèles l’an prochain est donc très plausible.