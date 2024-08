La Toyota GR Supra 2025 perd l'option du moteur 2,0 litres

Toyota Canada a partagé les détails de l'offre pour la GR Supra 2025, offre qui a été simplifiée pour la nouvelle année. En effet, le moteur 4 cylindres en ligne turbo de 2,0 litres ne fait plus partie de l'offre, laissant le 6 cylindres en ligne turbo de 3,0 litres comme seul choix de moteur. Ce moteur développe 382 chevaux et 369 lb-pi de couple, avec une boîte de vitesses automatique à 8 rapports ou une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports.

Toyota GR Supra 2025 – quoi de neuf ?

Si l'élimination de l'option moteur 2,0 litres est significative, pour le reste, la GR Supra reste inchangée par rapport à 2024.

Les caractéristiques de performance notables comprennent une direction assistée électrique à rapport variable calibrée pour le sport, un mode Sport offrant une réponse plus vive de l'accélérateur, des changements de vitesse plus nets et un différentiel réglé de manière plus agressive.

On retrouve également le Launch Control, la fonction Hairpin+, la suspension arrière multibras, les systèmes de suspension variable adaptative, le différentiel sport arrière actif, le renfort de la tour de jambe de force à l'avant, les barres stabilisatrices creuses à l'avant et à l'arrière, les freins Brembo à 4 pistons avec étriers peints en rouge et estampillés SUPRA sur les roues avant et un frein de stationnement électrique.

Toyota GR Supra 2024-25, intérieur | Photo : Toyota

À l'intérieur, la console centrale asymétrique enveloppe l'habitacle et comporte des rembourrages latéraux pour les genoux montés sur la console. L'équipement de série comprend le système Toyota Smart Key avec démarrage par bouton-poussoir, des sièges chauffants à 14 réglages électriques avec revêtement en cuir, un système de mémorisation du siège conducteur, un volant gainé de cuir sur colonne inclinable et télescopique, une climatisation automatique bizone, des plaques de seuil en aluminium et des garnitures intérieures en fibre de carbone.

Le combiné d'instruments numériques de 8,8 pouces est encadré par un tachymètre 3D flanqué d'affichages personnalisables. Les autres équipements de série comprennent un affichage tête haute et un système audio JBL à 12 haut-parleurs avec écran tactile de 8,8 pouces à commande rotative par pavé tactile, la navigation avec Supra Connect (y compris les fonctions Concierge, SOS, Appel d'urgence et Récupération de véhicule volé), Apple CarPlay sans fil et un chargeur sans fil pour les appareils.

Parmi les dispositifs de sécurité active et passive inclus, on trouve l'alerte de franchissement de ligne avec assistance à la direction et un système de précollision avec détection des piétons.

Toyota GR Supra 2024-25, de profil | Photo : Toyota

Prix canadien de la Toyota GR Supra 2025

Rien n'est plus simple à ce niveau. Les deux variantes disponibles de la GR Supra 2025 - 3.0 Premium avec boîte de vitesses automatique et 3.0 Premium avec boîte de vitesses manuelle - ont le même PDSF de 69 685 $. Si l'on ajoute les frais de transport et de préparation, les frais de climatisation, etc., le prix demandé est estimé à 72 700 $, ce qui est sans compter les taxes.

Toyota Canada prévoit l'arrivée de la Supra GR 2025 chez les concessionnaires « bientôt ». On peut s'attendre à ce qu'elle fasse ses débuts avant l'automne.

Toyota GR Supra 2024-25, avant | Photo : Toyota

Toyota GR Supra 2024-25, trois quarts arrière | Photo : Toyota