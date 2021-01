Mine de rien, l’année 2020 sera la 20e du Highlander au sein de la famille Toyota. Ce véhicule, qui a toujours joué la carte du confort en raison de sa structure monocoque, arrive à pleine maturité alors que le modèle de 4e génération est présenté aujourd’hui au Salon de l’auto de New York.

En matière de style, on reconnaît la nouvelle signature de la marque, adoptée récemment par le RAV4. Ce n’est rien de révolutionnaire, mais c’est fait avec goût. Surtout, le Highlander 2020 repose sur une des variantes de la nouvelle structure des produits du constructeur, la TNGA-K (Toyota New Global Architecture).

De ce nouveau produit, on retient trois éléments.

Mécaniques

D’abord, sous le capot, on retrouvera toujours le V6 de 3,5 litres et 295 chevaux du constructeur, un bloc qui est à la fois puissant, relativement frugal et d’une grande durabilité. Technologiquement, ce dernier profite du système à injection directe D-4S de Toyota. Ce dernier marie les avantages de l’injection directe et de l’injection dans l’admission, question d’optimiser les performances du moteur et son rendement à la pompe. Dans le même ordre d’idée, le véhicule est équipé d’un dispositif de départ/arrêt.

Une transmission automatique à huit vitesses est associée à cette mécanique à six cylindres. La capacité de remorquage du modèle est de 5000 livres.

Puis, le Highlander va toujours se décliner en variante hybride. La grande différence, c’est qu’on va désormais retrouver un moteur 4-cylindres de 2,5 litres sous le capot. Il verra son travail être épaulé par celui de deux moteurs électriques. La puissance totale avancée est de 240 chevaux, mais surtout, la consommation moyenne est estimée à 6,9 litres aux 100 kilomètres. Toyota affirme qu’il s’agit d’une amélioration de 17 % en comparaison avec le modèle remplacé.

La capacité de remorquage avec cette variante sera de 3500 livres.

Le Highlander 2020 sera offert en version à traction ou avec le rouage intégral. La dotation se résumera à cinq moutures, soit L, LE, XLE, Limited et Platinum. Avec la proposition hybride, tous les habillages seront possibles, sauf L.

L'habitacle

À bord, nous éviterons ici une description exhaustive des caractéristiques avancées ou de la sécurité et de la technologie embarquée. Le modèle affiche complet, surtout lorsqu’on grimpe dans la gamme. Plutôt, on va simplement mentionner à quel point la présentation intérieure a pris du galon et à quel point ça respire la qualité, du moins sur la version plus huppée qui nous a été montrée. Le Highlander n’est pas qu’un simple VUS ; il peut aussi jouer la carte du luxe avec brio.

Du reste, on retrouve toujours des configurations à sept ou à huit places, ainsi que de l’espace à revendre. Qu’on soit forcé de prendre place à la deuxième rangée ou qu’on décide de coucher les sièges arrière pour profiter de 2076 litres de volume pour le chargement, on est bien servi.

Pour ce qui est de la sécurité, là aussi, la liste est exhaustive. Elle comprend les caractéristiques du groupe Toyota Safety Sense 2.0.

La réputation du modèle

Le Highlander continue de se raffiner. Il faudra bien sûr en prendre le volant pour en avoir une impression plus complète, mais ça ne saurait tarder.

Pour le consommateur, le produit est intéressant. Il est fiable et bien aménagé, il respire la qualité et il possède les dernières avancées en matière de sécurité et de technologie.

En fait, on s’attend à une facture salée, mais la bonne nouvelle pour le consommateur, c’est que comme tout produit Toyota, il a été testé de façon exhaustive et que quiconque se procurera un Toyota Highlander 2020 pourra le conserver au moins… 20 ans.

Conclusion

Au fil du temps, le Highlander est devenu le meilleur vendeur de son segment, aux dires de Toyota. Le produit est polyvalent, joli, fiable et surtout, increvable.

Avec la dernière mise à jour, on peut s’attendre à un avenir tout aussi rose… et tout aussi discret.