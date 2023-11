Toyota a annoncé cette semaine deux rappels concernant deux de ses VUS. Le premier vise à réparer une batterie mal ajustée sur des modèles RAV4 plus âgés, le second à réparer un bas de caisse mal ajusté sur le Highlander de nouvelle génération.

Toyota RAV4 2013-2018

Il s’agit d’un rappel à grande échelle concernant plus de 1,8 million d’unités du RAV4 de quatrième génération. Les véhicules concernés sont équipés d’une batterie légèrement sous-dimensionnée qui pourrait se déplacer en cas de conduite agressive. Cela pourrait augmenter le risque de court-circuit et potentiellement d’incendie sous le capot.

Toyota a expliqué via un communiqué que le rappel concerne environ 1 854 000 VUS RAV4 des 2013-2018. Transports Canada n’a pas encore publié d’informations concernant ce rappel, et nous ne savons pas encore combien de véhicules sont concernés au Canada.

Le problème est le suivant : ces RAV4 peuvent avoir été équipés d’une batterie de remplacement de 12 volts qui est légèrement plus petite que l’originale et qui s’insère donc moins bien dans l’emplacement prévu à cet effet sous le capot.

« Si une batterie de petite taille est utilisée pour le remplacement et que le collier de serrage n'est pas correctement serré, la batterie peut se déplacer lorsque le véhicule est conduit avec des virages énergiques. Le mouvement peut provoquer un contact entre la borne positive de la batterie et le collier de serrage et un court-circuit, ce qui augmente le risque d'incendie. »

- Toyota