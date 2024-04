Le Toyota Highlander passerait à l’électrique

Alors que le Jour de la Terre se pointe à l’horizon, c’est une semaine électrique chez Auto123 alors que nos actualités font le tour de ce qui se fait et de ce qui se trame dans cet univers.

Toyota n’a pas été la compagnie la plus active en ce qui a trait au développement de véhicules tout électriques. Ce n’est pas un secret pour personnes. La compagnie a toujours cru qu’il était plus pertinent d’offrir une variété de solutions aux consommateurs.

Cependant, elle a des plans précis en matière d’électrification, des plans qui nous ont été révélés hier par le biais du site Carbuzz. L’une des nouvelles qui ont retenu l’attention, c’est celle concernant l’éventuel passage du modèle Highlander à une configuration tout électrique.

Le journaliste Paul Eisenstein affirme que Toyota prévoit de convertir ce modèle, mais qu’une version serait aussi proposée chez Lexus sous les noms de TZ450e et TZ550e, qui ont déjà été réservés auprès es autorités européennes.

Le modèle serait toujours vendu parallèlement au Grand Highlander qui a été introduit l’été dernier. Ce dernier conserverait sa configuration à essence, mais possiblement sous forme hybride rechargeable, en plus de l’hybride, comme c’est le cas actuellement.

bZ, ou pas ?

L’autre détail intéressant qui a été rapporté concerne le nom du modèle. On le sait, Toyota a décidé d’utiliser bZ4X pour son premier modèle tout électrique, les lettres bZ représentant l’expression « beyond zero » (au-delà de zéro émission). Un bZ3X est déjà en vente en Chine et des rumeurs ont déjà fait état d’un bZ5X pour un éventuel VUS à trois rangées qui seraient proposées en Amérique du Nord.

Or, selon Carbuzz, Toyota n’adopterait pas ce type d’appellation pour tous ses futurs modèles électriques.

Toujours selon les rumeurs, on aurait droit, en 2026, à un VUS compact qui porterait le nom de bZ3X, et une version serait également proposée chez Lexus. Une berline de format compact serait également dans les plans pour la même période.

En ce qui concerne un éventuel Highlander électrique, Toyota conserverait le nom qui est fort populaire et connu des acheteurs.

On comprend le raisonnement. Les ventes du bZ4X ne sont pas à la hauteur depuis l’arrivée du modèle. C’est en partie dû à son autonomie plus limitée, de même qu’à sa vitesse de recharge rapide limitée à 150 kW, mais aussi attribuable au fait que le nom n’a pas de portée auprès des acheteurs traditionnels de produits Toyota. Un Highlander électrique pourrait se montrer beaucoup plus attrayant.

Il est important de rappeler que tout demeure à confirmer concernant ces informations.

Le Toyota Highlander a été renouvelé en 2020, si bien que l’horizon 2026-2027 semble tout à fait logique pour une prochaine génération qui pourrait être tout électrique.