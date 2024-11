Toyota renforce ses opérations au Mexique avec l’annonce d’un investissement de 1,45 milliard dans ses usines de Baja California et Guanajuato, afin de préparer la production des modèles Tacoma et Tacoma hybride.

Malgré les menaces de l’ancien et futur président américain Donald Trump d’imposer des tarifs élevés sur les véhicules fabriqués au Mexique, Toyota semble déterminé à renforcer ses opérations dans la région.

1600 nouveaux emplois et des technologies plus écologiques

Ce nouvel investissement permettra de créer 1600 emplois répartis dans les deux sites de production. Toyota prévoit de moderniser ses installations pour adopter des technologies de production plus durables, réduire les émissions de CO₂ et optimiser la consommation des ressources. Les modèles produits à cette usine sont vendus au Canada, aux États-Unis et au Mexique.

Les défis du commerce transfrontalier avec les États-Unis

Cette annonce intervient alors que Donald Trump vient de décrocher un second mandat présidentiel aux États-Unis, faisant planer des incertitudes sur les relations commerciales entre les deux pays.

Durant sa campagne, le candidat a proposé des tarifs allant jusqu’à 200 % sur les véhicules construits au Mexique, dans le but de forcer les entreprises à relocaliser leur production aux États-Unis.

Cependant, les économistes mettent en garde contre les impacts de telles mesures, soulignant qu’elles pourraient entraîner une hausse des prix pour les consommateurs sans avantage majeur pour la production domestique.

L'usine de Toyota en Baja California, au Mexique | Photo : Toyota

La motorisation du Toyota Tacoma Hybride 2024

Le Tacoma hybride 2024 est équipé d’un moteur 4-cylindres turbo de 2,4 litres produisant 278 chevaux et 317 lb-pi de couple, couplé à une transmission automatique à huit vitesses. Un moteur électrique de 48 chevaux et 184 lb-pi de couple est intégré entre le moteur et la boîte de vitesses, tandis qu’une batterie de 1,4 kWh est placée sous le siège arrière.

En tout, le véhicule atteint une puissance combinée de 326 chevaux et 465 lb-pi de couple.