Un Toyota Land Cruiser fait de… 440 000 pièces Lego

Plusieurs classiques de l’histoire de l’automobile sont proposés en modèle réduit pouvant être assemblé à partir de pièces Lego. On a même déjà vu des répliques de bolides exceptionnels être créées avec ces blocs qui ont marqué l’enfance de plusieurs d’entre nous.

L’exercice, cependant, vient d’être repoussé à un autre niveau par le concessionnaire Al-Futaim Toyota des Émirats arabes unis. Ce dernier a fait appel à un constructeur certifié Lego pour une réalisation hors du commun ; l’assemblage, grandeur nature, d’un Toyota Land Cuiser 300.

Photo : Toyota Le Toyota Land Cruiser fait en Lego, de haut

Le modèle, qui est exposé à côté du vrai véhicule dans le centre commercial Dubai Mall jusqu’au 15 décembre, est incroyablement semblable et respectueux du produit d’origine. La sculpture a exactement les mêmes dimensions que le véritable VUS, soit 194,9 sur la longueur et 74 pouces sur la hauteur.

L’énorme projet a pris vie grâce à plus de 440 000 blocs Lego et pèse plus de 4500 livres, ce qui n’est pas loin des 5700 livres du Land Cruiser. Le Land Cruiser Lego a été assemblé par 12 membres de l’équipe et l’exercice a nécessité 2688 heures.

La version Lego est basée sur la dernière génération du modèle qui n’est pas commercialisé chez nous, mais qui se veut une icône ailleurs dans le monde, y compris aux États-Unis où il a longtemps été proposé. Chez nous, le véhicule prend la forme du Lexus LX.

Quant au Toyota Land Cuiser Lego, la chose demeure aussi impressionnante qu’inutile, ce qui nous démontre à quel point la passion automobile n’a pas de bornes ni de frontières. Lorsqu’un projet naît dans la tête de quelques individus, il doit être mené à terme. C’est ce qui fait la beauté de ce domaine.

Photo : Toyota Le Toyota Land Cruiser fait en Lego, calandre

Photo : Toyota Le Toyota Land Cruiser fait en Lego, hayon

Photo : Toyota Le Toyota Land Cruiser fait en Lego, détail

Photo : Toyota Le Toyota Land Cruiser fait en Lego, feu