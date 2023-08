Huit km sous l’eau pour un Land Cruiser 1978 électrique

• Une équipe a conduit un Land Cruiser 1978 tout électrique sur une distance de 8 km… sous l’eau.

Le Toyota Land Cruiser 2024 a été dévoilé hier soir et déjà, on sent une certaine frénésie autour du modèle. L’engouement envers ce véhicule ne date pas d’hier, comme l’a prouvé ce récent exploit réalisé par une équipe australienne composée d’une trentaine de personnes.

Celle-ci s’est regroupée pour conduire un Land Cruiser 1978 électrique sur une distance d’environ huit km… sous l’eau.

Oui, vous avez bien lu.

Le modèle, surnommé Mudcrab, a traversé la baie de Darwin à 30 mètres de profondeur, sur le fond de l’océan.

Un projet complètement fou. Et dangereux ! En effet, depuis le début de l’année, une centaine de crocodiles ont été attrapés dans la baie, sans compter que des requins sont toujours aux aguets.

Le Toyota Land Cruiser 1978 avant son trajet sous l'eau Photo : YouTube/7News Australia

Et comment est-ce que le véhicule peut fonctionner sous l’eau ? D’abord, parce qu’il n’est pas équipé d’un moteur à combustion, mais bien d’une mécanique tout électrique, il n’a pas besoin de « respirer » sous l’eau. Puis, on a également pris le soin de sceller ledit moteur électrique, question de se donner toutes les chances au monde.

Une autre modification importante a été nécessaire pour permettre au véhicule de circuler au fond de l’eau. Chaque pneu a été remploi de 330 livres d’eau.

Incroyablement, ce n’était pas la première tentative du genre. En 1983, on avait tenté le truc avec un modèle conventionnel, équipé d’un moteur à combustion scellé, mais la tentative avait avorté environ à mi-chemin. Certains des joints d’étanchéité qui protégeaient le moteur avaient cédé.

Cette fois, ce n’était pas un souci. En revanche, le Land Cruiser s’est parfois enlisé dans le fond boueux de l’océan. Il devait alors être dégagé à l’aide de bouées qui lui étaient enchaînées.

En tout, le voyage a duré environ 12 heures, dont deux passées à soulever le véhicule au-dessus d’une conduite de gaz sous-marine. Finalement, la pression des eaux profondes était si forte que l’équipe a dû changer de conducteur toutes les 15 minutes.

Sur un traversier, le voyage ne prend que quelques minutes. Pourquoi faire les choses simplement, lorsqu’on peut les compliquer un peu ?