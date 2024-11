Toyota est au SEMA Show 2024 de Las Vegas avec deux concepts tout-terrain inédits. Le Land Cruiser Rox et le 4Runner Surf fusionnent des innovations modernes et des clins d'œil nostalgiques et ont comme mandat d’illustrer la passion de Toyota pour l'aventure et le grand air.

Le concept Toyota Land Cruiser Rox | Photo : Toyota

Land Cruiser Rox : Un pickup tout-terrain à ciel ouvert

Développé par le studio Calty Design Research de Toyota, le concept Land Cruiser Rox se distingue par sa structure ouverte. Toit retiré, demi-portes sans vitres, piliers C et D supprimés : l'expérience de conduite promet d'être unique.

Toyota a renforcé la structure du véhicule pour compenser la perte de rigidité, en ajoutant un cadre sur mesure et un toit panoramique équipé d’un toit souple inclinable. Le Land Cruiser Rox reçoit également des pare-chocs en acier, des plaques de protection renforcées et des protège-brosses.

Le concept Toyota Land Cruiser Rox, arrière | Photo : Toyota

L’arrière du véhicule intègre un espace cargo ouvert, facilement accessible grâce à une porte de chargement et un porte-roue de secours repensé.

À noter que plus de la moitié des pièces de ce modèle Land Cruiser ont été remplacées par des composants personnalisés.

Le concept Toyota 4Runner TRD Surf, de profil | Photo : Toyota

4Runner Surf : L’esprit des années 80 pour la plage

Le second concept revisite l'iconique Hilux Surf des années 80 dans une version rétro-moderne. Créé par Motorsports Garage, le 4Runner Surf 2025 est un tout-terrain à deux portes conçu pour les amateurs de plage. Son toit et ses piliers D sont amovibles.

Le concept Toyota 4Runner TRD Surf, arrière | Photo : Toyota

Le 4Runner Surf est également équipé d’une galerie de toit conçue pour transporter des planches de surf, rendant hommage à l’héritage du modèle Surf original. La suppression de la porte arrière a nécessité des sièges avant rabattables, offrant un accès simplifié à la banquette arrière. Les extensions d’ailes élargies, un pare-buffle et des marquages "Turbo" sur les portes ajoutent à son allure robuste.

Un détail unique : une carte topographique imprimée sur le capot renforce le thème aventureux du véhicule.

SEMA 2024 : Une aventure pleine de suspense

Toyota garde encore quelques secrets sur les modifications à venir pour ces concepts. La marque promet des mises à jour régulières jusqu’au dévoilement officiel, prévu le 5 novembre au Centre de Conventions de Las Vegas.

Le concept Toyota 4Runner TRD Surf, intérieur | Photo : Toyota

Le concept Toyota 4Runner TRD Surf, sièges | Photo : Toyota

Le concept Toyota 4Runner TRD Surf, trois quarts avant | Photo : Toyota