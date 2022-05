Le nouveau Toyota Tundra commence à se faire voir sur les routes, mais 18 101 modèles qui ont été fabriqués entre le 10 mai 2021 et le 13 avril 2022 vont devoir passer par l’atelier pour régler un problème relié à la caméra de recul.

Concrètement, en raison d’une mauvaise programmation du système, la caméra peut cesser de fonctionner lors de certaines conditions météorologiques.

Le problème a été signalé pour la première fois en janvier de cette année. C’est un peu là qu’on a réalisé qu’il était plus susceptible de se produire par temps froid. Ceux qui habitent les régions plus au nord de l’Amérique sont donc prévenus et ça inclut bien sûr les habitants de notre pays. Le problème est lié au système électrique qui relie les caméras à l’unité de contrôle électronique du véhicule.

L’ennui concerne les modèles équipés du système de visions panoramique qui est constitué de plusieurs caméras situées autour du véhicule. Le dispositif est doté d’une fonction qui calcule les distances pour l’aide au stationnement afin d’activer l’alimentation de certaines caméras en fonction des besoins, le tout pour afficher une image aussi pertinente que possible. Une programmation erronée a toutefois entraîné certains problèmes.

Plus précisément, par temps froid, plusieurs des signaux de la caméra (ou un seul) pourraient dépasser le seuil de tension admissible lors du démarrage du véhicule. Si cela se produit, l’image de la caméra de recul ne sera pas transmise et le véhicule ne respectera pas la réglementation exigeant que tous les nouveaux véhicules soient livrés avec une caméra de recul fonctionnelle.

Photo : Toyota Toyota Tundra 1794 Mesquite Edition 2022

On s’entend, ce n’est pas un problème qui touche grandement la sécurité, mais plutôt la législation. N’empêche, même si nous n’avons pas de chiffres à avancer, il est évident que les caméras de recul ont évité quantité d’accidents et de décès/blessures depuis leur introduction.

Et c’est d’autant plus vrai avec un véhicule de la taille du Tundra. Le problème peut affecter toutes les caméras du modèle, et pas seulement la caméra de recul.

Conséquemment, à partir du 30 mai, Toyota va informer les propriétaires du problème et va leur demander de se rendre à l’atelier le plus près. Là, un technicien reprogrammera gratuitement le calculateur d’assistance au stationnement afin qu’il ne dépasse plus les limites de tension.