Toyota offre un aperçu du RAV4 2026

• Toyota a partagé quelques images du RAV4 2026 avant son dévoilement le 20 mai.

Le VUS RAV4 est le pilier de la famille Toyota, on ne vous apprend rien de ce côté. Seulement l’an dernier, c’est autour d’un demi-million d’unités du modèle qui ont été écoulées sur le continent nord-américain.

Pas mal pour un produit qui en est à ses derniers miles sous sa forme actuelle, introduite pour l’année 2019. L’an prochain, une nouvelle génération sera sur nos routes, ce qui représente un moment important pour le constructeur.

Afin de mettre la table pour le dévoilement du modèle, ce qui va se faire le 20 mai prochain, semble-t-il, Toyota a dévoilé aujourd’hui trois images nous montrant… pas grand-chose finalement. En fait, la compagnie n’a même pas mentionné qu’il s’agissait du RAV4, mais ça semble être un secret de polichinelle. Les images semblent bel et bien mettre en vedette un VUS de taille compacte.

Le Toyota RAV4 2026 | Photo : Toyota

Le Toyota RAV4 2026, sur une route enneigée | Photo : Toyota

Les images partagées nous font voir une vue en plongée du VUS, et à l’intérieur de trois paysages et environnements complètement différents ; une route de campagne sinueuse, une rue de banlieue et un chemin enneigé. Il est bien sûr impossible de discerner quoi que ce soit pour ce qui est du style du modèle, mais la partie avant, plutôt carrée, semble en lien avec les photos des versions camouflées qui ont été vues un peu partout sur le Net.

Ces dernières nous avaient fait découvrir un design plus vertical, des phares en forme de C et des passages de roues adoptant la forme d’un trapèze. Sur l’une des photos, le VUS adopte une approche bicolore (toit noir, carrosserie rouge).

Ce à quoi l’on s’attend sous le capot, c’est qu’à l’instar de la Camry, le groupe motopropulseur du modèle soit hybride de bout en bout. Il serait étonnant d’avoir des surprises de ce côté, ce qui signifie que la variante hybride rechargeable, maintenant nommée PHEV (et non plus Prime), sera aussi de la partie. Il faudra voir si elle sera également proposée dès le lancement du modèle, ou un peu plus tard.