Il y a un peu plus de deux ans au CES (Consumer Electronics Show) de Las Vegas, BMW présentait une technologie où la couleur d’un véhicule pouvait être changée au gré des envies ou des besoins.

Toyota a récemment déposé une demande de brevet pour quelque chose de similaire, pour une technologie qui nous ferait voir une couleur, mais qui pourrait être changée avec une visite chez le concessionnaire.

La demande a été faite auprès de l’USPTO (United States Patent and Trademark Office), soit l’Office américain des brevets et des marques, le 19 mars dernier, mais elle avait été déposée une première fois en 2022, ce qui montre que le constructeur travaille là-dessus depuis un certain temps déjà.

La technologie, comme on le mentionnait, pourrait permettre aux propriétaires de changer de couleur de leur véhicule pour suivre les tendances ou simplement pour le simple plaisir de la changer. Les concessionnaires pourraient également modifier la couleur de certains modèles qu’ils ont de la difficulté à vendre, ou pour accommoder des acheteurs qui souhaitent telle ou telle teinte.

Brevet - peinture à couleur variable de Toyota Photo : Toyota

Et comment est-ce que le tout fonctionnerait ? On ne parle pas d’un habillage de type « wrap », mais plutôt d’une peinture capable de modifier ses teintes en réaction à la chaleur et à la lumière. La procédure est décrite dans la demande et explique qu’un véhicule serait conduit dans un garage équipé d’éléments chauffants en forme de tunnel qui l’entoureraient de tous les côtés. Lorsque la surface de la peinture serait chauffée, un dispositif « modulateur de couleur » émettant de la lumière passerait sur la surface de la peinture pour achever la transformation.

Ce dernier pourrait être contrôlé par un humain ou un robot, selon Toyota. Il pourrait communiquer avec un serveur ainsi qu’avec des capteurs de température intégrés dans la carrosserie du véhicule afin de déterminer les réglages corrects pour une couleur spécifique, selon la demande.

Verra-t-on cela un jour ? Rien n’est impossible et l’on peut imaginer plein de circonstances où il serait amusant de changer la couleur de son véhicule. Il faudra encadrer le tout, cependant, car celui ou celle ayant commis un « crime » avec son véhicule pourrait aussi le changer de couleur pour échapper à la justice.