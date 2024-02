Lorsque Consumer Reports (CR) a récemment publié sa liste des 10 voitures les plus fiables pour 2024, les résultats étaient plutôt conformes aux attentes. Si vous deviez deviner quelle marque occupait pas moins de 6 des 10 places, et que vous aviez deviné Toyota, vous aviez raison !

Les experts de Consumer Reports parviennent à leurs conclusions en testant eux-mêmes tous les voitures, VUS, multisegments et camionnettes, mais aussi grâce à une impressionnante base de données d'utilisateurs interrogés par le magazine. C'est ce dernier groupe qui parle le mieux au consommateur, car il est agréable d'entendre des expériences réelles de la part d'acheteurs réels - comme vous, cher lecteur.

La tâche n'est pas simple. La méthode de CR consiste de prendre en compte 20 paramètres différents lors de l'évaluation d'un véhicule donné. Les éléments majeurs tels que les problèmes de batterie et de moteur sont bien sûr pris en compte, mais son panel d'experts y ajoute tout ce qui va du grincement des freins aux garnitures mal fixées. En outre, ces experts soumettent chaque véhicule à des essais sur piste et examinent également les données de sécurité enregistrées.

À noter que les résultats présentés ici sont ceux du magazine et non les nôtres ; si vous n'êtes pas d'accord avec leurs conclusion, et bien ce serait à eux qu’il faudrait s’adresser!

10e place : 2024 Toyota Highlander Hybrid (Score : 75)

Fiche technique de Toyota Highlander Hybrid LE TI

Fiche technique de Toyota Highlander Hybrid XLE

Toyota Highlander, gris Photo : Toyota

Surpris de voir une Toyota sur cette liste ? Ne le soyez pas. Il y en a d'autres à venir. Cette fois, nous parlons d'un groupe motopropulseur hybride, et dans ce cas-ci, il y a trois rangées de sièges et un système de traction intégrale sans souci pour appuyer le tout.

Design extérieur du Toyota Highlander Photo : Toyota

L'intérieur du Toyota Highlander Photo : Toyota

9e place : 2024 Toyota Corolla (Score : 77)

Fiche technique de Toyota Corolla L 2024

Fiche technique de Toyota Corolla LE 2024

Toyota Corolla blanche Photo : Toyota

Ahh, la vénérable Toyota Corolla. Peu de véhicules sont aussi synonymes de qualité que la Corolla et, en plus, elle le fait en offrant un coût d'entrée très alléchant. Des groupes motopropulseurs fiables, des intérieurs bien agencés et, depuis peu, un style séduisant, tout cela fait de la Corolla un véhicule facile à vendre - il n'y a pas de surprise ici, juste de la qualité.

Design extérieur de la Toyota Corolla Photo : Toyota