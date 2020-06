La prochaine génération du Toyota Tundra pourrait être électrifiée.

Dans le segment des camionnettes pleine grandeur, on ne vous apprend rien en vous disant que les trois grands constructeurs américains dominent la scène. Toyota, malgré le déploiement d’efforts considérables, demeure en quatrième position. Cependant, la firme japonaise est loin d’avoir lancé la serviette.

Lors d’une récente interview accordée au site CarBuzz, Sheldon Brown, ingénieur en chef des camions chez Toyota, a donné un aperçu de l’avenir de l’offre de la compagnie en la matière.

Lors de cette dernière, il n’a pas confirmé qu’une version électrique du Tundra était sur le point de nous parvenir, mais il a pris le temps de spécifier que la compagnie comprenait à quel point les propriétaires de camions accordent une grande importance au couple et à la puissance à bas régime lorsqu’ils prennent la décision d’acheter. Pour répondre à cette demande, Toyota peut tirer parti de décennies de développement de groupes motopropulseurs hybrides pour améliorer sa prochaine génération de Tundra qui est attendue très bientôt.

Qu’on s’entende, une version hybride de la camionnette Tundra serait bien différente d’une Toyota Prius dont la prérogative est l’efficacité. Ici, le consommateur préfère la capacité au rendement énergétique, car il n’achète pas un pick-up pour économiser de l’argent à la pompe. En revanche, toute amélioration à ce chapitre est un boni apprécié.

Chose certaine, avec ce qui s’annonce comme électrification dans le domaine, tant chez Ford que chez GM, sans compter des entreprises comme Rivian et Tesla, Toyota devra être proactive si elle veut demeurer concurrentielle.

Et elle peut jouer la carte de l’expertise, en plus.

Comme mentionné, ce ne sera pas demain la veille. Cependant, il ne faudra pas se surprendre d’apprendre que la nouvelle génération de la camionnette Tundra sera prête à recevoir une aide électrique quelconque lorsqu’elle nous sera enfin présentée.

On pourrait même aller plus loin en parlant de la plus petite Tacoma avec qui son architecture sera partagée. Bref, ça promet.