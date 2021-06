L’automne sera le théâtre d’une grosse présentation chez Toyota, soit celle de la nouvelle génération de la camionnette Tundra. Et par grosse, on fait bien sûr référence à la taille du modèle qui s’annonce… gigantesque.

Aujourd’hui, Toyota nous a livré une autre information sur son modèle en publiant une image de ce que l’on retrouve sous le capot, confirmant ainsi les rumeurs à propos de la nouvelle désignation du moteur « iForce MAX », rumeurs lancées lors de la découverte de l’enregistrement du nom par la compagnie en 2020.

Officiellement, on ne sait rien sur le nouveau moteur, mais les rumeurs suggèrent depuis un certain temps que Toyota travaille sur un nouveau 6-cylindres turbocompressé et électrifié pour remplacer le V8 de 5,7 litres qui loge sous le capot depuis toujours.

Nous savons aussi qu’une mécanique V6 de 3,5 litres développant 415 chevaux et 480 livres-pieds de couple équipera le nouveau Toyota Land Cruiser, un modèle avec lequel le Tundra devrait partager une partie de son architecture.

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!

Pour le reste, nous sommes en pleine spéculation. Il faudra attendre le moment de la présentation du modèle, ou un coulage d’informations plus solide, pour savoir avec certitude ce qui va reposer sous le capot. Et pour bien faire, si Toyota veut vraiment rivaliser avec la concurrence, ça va lui prendre plus qu’une mécanique. Le titre du communiqué de presse émis par l’entreprise indique que le moteur iForce Max sera le leader du nouveau Tundra ; ça laisse de la place à interprétation.

Quant au nom « iForce », il est là depuis que la compagnie vend son Tundra. Il est apparu pour la première fois en 2000 avec le V8 de 4,7 litres qui équipait la première génération du pick-up. Lorsque Toyota a repensé son modèle en 2007, le nom a été transféré au nouveau V8 de 5,7 litres. Le Tundra n’a pas vraiment évolué depuis, son V8 iForce développant les mêmes 381 chevaux et 401 livres-pieds de couple.