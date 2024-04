L’usine américaine de Volkswagen rejoint le syndicat UAW

L’automne dernier a été marqué par un important conflit de travail entre les constructeurs américains et le syndicat qui représente leurs travailleurs, l’UAW (United Auto Workers).

Son président, Sean Fein, a joué dur avec les fabricants et il a plutôt gagné son pari.

Ailleurs, on a étroitement suivi le dossier, tant du côté des travailleurs œuvrant pour d’autres marques en Amérique du Nord, que du côté des constructeurs de ces véhicules. Plusieurs en ont profité pour bonifier les conditions de leurs salariés, afin d’éviter un mouvement de ces derniers vers l’UAW.

Du côté de Volkswagen, qui compte une usine aux États-Unis, celle de Chattanooga au Tennessee, les travailleurs ont décidé de joindre le syndicat. Vendredi dernier, un vote a été organisé et c’est dans une proportion de 73 % que les employés ont voté en faveur de la syndicalisation. L’UAW a déjà tenté de syndiquer cette usine, en vain. Le plan devient le premier situé dans le sud des États-Unis à rejoindre l’organisme.

Il est clair que les gains obtenus l’automne dernier ont joué un rôle dans le résultat du vote.

L’usine de Chattanooga a vu sa construction être lancée en 2009 et ses activités s’amorcer en 2011. Le premier véhicule produit là-bas a été la berline Passat, alors développée pour le marché américain. À l’époque, Volkswagen avait comme objectif d’augmenter de façon importante ses ventes américaines, et elle a compris que ça passait par des produits américanisés et construits en sol américain.

Volkswagen ID.4 | Photo : D.Boshouwers

En 2015, l’usine a commencé à produire le VUS Atlas, et en 2019, elle s’est agrandie pour prendre en charge la production de véhicules électriques. L’ID.4 y est assemblé depuis 2022. L’usine produit donc l’Atlas, l’Atlas Cross Sport et l’ID4. En tout, 5500 personnes bossent à Chattanooga.

Concernant le vote qui a été tenu, et auquel ont participé 83 % des employés, Volkswagen est demeurée neutre, ne militant pas contre la syndicalisation. Chattanooga était la seule usine Volkswagen au monde à ne pas être représenté par une union. La compagnie a déclaré qu’elle remerciait « ses travailleurs d’avoir voté lors de cette élection. »

Ce qui sera intéressant à surveiller, c’est si les employés d’usine d’autres constructeurs emboîtent le pas.