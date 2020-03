Le deuxième concerne les fourgons Série E 2021 à châssis dépouillé et châssis cabine dont le faisceau de câbles pourrait se détériorer et exposer des éléments importants. On revient avec le troisième en conclusion.

Pour ce qui est des voitures, Ford invite à l’atelier 268 343 Fiesta à hayon et berlines Fusion et MKZ à travers les États-Unis, le Canada et le Mexique. Du nombre, 248 912 se trouvent aux États-Unis. Le rappel indique que le « design du cliquet de verrouillage à ressort » pourrait se fissurer dans les endroits où la température a tendance à être très élevée. Si la languette se brise, la porte pourrait ne pas se fermer. Ou, pire, la porte se fermera temporairement et se rouvrira une fois le véhicule en mouvement. Pour remédier à ce problème, les concessionnaires Ford retireront et remplaceront les loquets des portes latérales.

Dans un autre rappel, Ford vise 3631 véhicules à châssis dépouillé et à châssis cabine de la Série E 2021. Ces véhicules pourraient être dotés de faisceaux de câbles (montés sur le châssis) qui pourraient se détériorer et se fissurer en raison du frottement sur le châssis. Si le frottement use le faisceau, les câbles de carburant, de remorquage et de freinage antiblocage pourraient être exposés et endommagés. Dans le pire des cas, les dommages causés au câblage de la pompe à carburant pourraient entraîner l’arrêt de la pompe, ce qui pourrait faire caler le moteur du véhicule.

Les personnes possédant des véhicules de la Série E doivent les faire inspecter par les concessionnaires. S’il n’y a aucun dommage, les techniciens ajouteront du ruban anti-abrasion sur la zone à risque et ils « assureront le dégagement des composants environnants ». Si le faisceau est endommagé, le câblage sera épissé et fixé, puis du ruban anti-abrasion sera ajouté.

Spécifique au Canada

Ford a également lancé un troisième rappel, mais il est spécifiquement destiné au marché canadien. Sur 54 292 exemplaires de Ford Fusions et Lincoln MKZ 2006 à 2010, une valve à l’intérieur de l’unité de contrôle hydraulique pourrait rester ouverte. Selon Ford, cela pourrait entraîner une course plus longue de la pédale de frein, ce qui pourrait éventuellement créer des situations dangereuses si le conducteur n’en est pas conscient. Les concessionnaires inspecteront les unités de contrôle et remplaceront celles qui sont défectueuses.