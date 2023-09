Le syndicat canadien Unifor reporte de 24 heures une première action de grève.

On assiste à deux réalités en ce qui a trait aux relations entre les trois grands constructeurs de Détroit et les travailleurs de l’automobile américains et canadiens. On le sait, de l’autre côté de la frontière, une première action de grève a été lancée jeudi dernier sur le coup de minuit par le syndicat UAW (United Automobile Workers).

Shawn Fain, président de l’UAW Photo : YouTube/UAW

Aujourd’hui, Shawn Fain, président de l’UAW, menace d’accentuer les moyens de pression ce vendredi si les négociations ne sont à sa satisfaction. On assisterait à un débrayage plus massif, c’est-à-dire dans plus d’usines que les trois qui sont actuellement touchées.

« Si nous ne faisons pas de progrès sérieux d’ici vendredi à midi (22 septembre), d’autres sections locales seront appelées à se lever et à rejoindre la grève. Les travailleurs de l’automobile ont attendu assez longtemps pour que les choses s’arrangent avec les trois grands constructeurs. Nous n’attendons pas et nous ne plaisantons pas. »

On ne sait pas combien d’autres usines seraient touchées. Présentement, quelque 13 000 travailleurs sont en grève aux États-Unis.

Au Canada

Du côté canadien, l’échéancier du contrat de travail venait à terme hier soir, mais le syndicat Unifor a reçu une offre de Ford, avec qui elle a décidé de négocier en premier. L’offre en question s’est montrée suffisamment intéressante pour qu’on décide de poursuivre les négociations aujourd’hui. Ainsi, la date butoir pour en arriver à une entente a été repoussée à ce soir.

La présidente du syndicat, Lana Payne, a déclaré que l’« Unifor prolonge les négociations avec Ford pour une période de 24 heures. Le syndicat a reçu une offre substantielle de l’employeur quelques minutes avant la date limite et les négociations se poursuivent toute la nuit. Les membres d’Unifor doivent continuer à se tenir prêts à faire grève. »