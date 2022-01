Si vous êtes Canadien, il y a de fortes chances (83 %, en fait) que vous soyez propriétaire ou locataire d’un véhicule. Mais il y a aussi de très fortes chances que vous ne l'utilisiez presque jamais. Une récente enquête menée par la société de sondage canadienne Léger pour le service de covoiturage Turo montre que les véhicules loués ou achetés par les Canadiens restent inutilisés 95 % du temps en moyenne.

Si vous êtes curieux de savoir à quoi cela correspond, sachez que le propriétaire canadien moyen passe 400,6 heures à conduire sa voiture, son VUS ou son camion annuellement. Cela peut sembler beaucoup, mais cela ne représente que 5 % de l'année. Les 95 % restants ? Ce véhicule est, littéralement, une masse inerte.

Pour l’enquête réalisée en novembre dernier, Léger a interrogé plus de 1 500 Canadiens âgés de 18 ans ou plus. Et ce que la firme a trouvé n'a rien d’étonnant. En fait, les défenseurs du transport public et des services de covoiturage comme Turo font valoir depuis des années que les propriétaires de véhicules, non seulement au Canada, mais partout dans le monde, investissent beaucoup d'argent dans un objet qui passe pratiquement tout son temps à l’arrêt.

La montée en flèche du télétravail n'a fait qu'accroître cette inactivité, même si, au fur et à mesure que la pandémie se résorbe (nous l'espérons tous), les Canadiens pourraient reprendre la route plus souvent. Mais même cela ne fera pas beaucoup bouger le pourcentage de temps d'utilisation des véhicules. Des études menées il y a plusieurs années ont montré que dans la plupart des cas, l'utilisation d'un véhicule de tourisme privé ne dépassait jamais 10 % du temps.

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!

Photo : Turo L'application Turo

Pendant ce temps, l'utilisation des services de covoiturage, bien que nettement plus répandue qu'il y a, disons, dix ans, stagne toujours. La même enquête a révélé que seulement 8 % des Canadiens disent avoir utilisé un tel service. Cela dit, il y a de l'espoir pour ceux qui aimeraient voir une réduction du nombre de véhicules en circulation : 13 % des répondants se disent ouverts à l’idée de se débarrasser de leur véhicule et d’utiliser les transports en commun, le covoiturage ou d’autres solutions.

Mais bien sûr, être ouvert à une idée ne signifie pas que les gens vont réellement donner suite à cette ouverture. Nous observons ce phénomène depuis des années avec les véhicules électriques, car les automobilistes sont beaucoup plus nombreux à envisager sérieusement d’abandonner les modèles à moteur à combustion qu’à franchir le pas.

Électrique ou pas

Or, l'étude Léger a également examiné la situation des consommateurs canadiens par rapport aux VÉ. Elle a révélé que 21 % des Canadiens prévoient actuellement de passer à l'électrique lors de leur prochain achat ou location (bien que ce pourcentage passe à 35 % au Québec, certainement grâce au généreux rabais offert par la province pour les VÉ). Par contre, 42 % des répondants canadiens prévoient s'en tenir à un véhicule à moteur à combustion interne la prochaine fois.

Pour ceux qui hésitent à faire le saut, les causes les plus courantes de leur hésitation sont : le coût initial élevé (29 %) et les préoccupations reliées à l'autonomie insuffisante (24 %).