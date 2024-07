Le marché des véhicules électrifiés connaît des soubresauts, ce qui est tout à fait normal alors que la transition entre dans une phase beaucoup plus intense. Et ça varie énormément d’une place à l’autre.

Si, par exemple, en certains endroits, on note un ralentissement de la croissance anticipée de l’adhésion aux véhicules tout électriques, en d’autres, on bat des records. Au Québec, on apprenait la semaine dernière qu’on venait de franchir le cap des 25 % en ce qui a trait à la vente de véhicules neufs qui sont tout électriques.

Du côté américain, on apprend cette semaine que ce sont les modèles hybrides qui ont le vent dans les voiles. En fait, la fidélité des gens envers cette technologie a atteint un nouveau sommet, si bien qu’un nouveau record a été atteint au premier trimestre de cette année.

Le site Automotive News rapporte que selon S&P Global Mobility, 42 % des propriétaires de véhicules hybrides qui sont revenus sur le marché au premier trimestre ont acheté un autre véhicule hybride, soit conventionnel soit de type rechargeable. Il s’agit du septième trimestre consécutif où la fidélité envers les véhicules hybrides est en augmentation.

Un Kia Sorento PHEV, au chargement | Photo : Kia

Les ventes de modèles hybrides conventionnels ont plus que doublé au cours du trimestre par rapport à l’année précédente, selon Cox Automotive. Quant à elles, les ventes de solutions hybrides rechargeables ont augmenté de 59 %. Ensemble, ils représentent environ 11 % des ventes de véhicules légers, ce qui est un record.

La part des véhicules électriques est demeurée relativement stable à 7,2 % au premier trimestre, contre 7,3 % pour le même exercice en 2023, toujours selon les estimations de Cox.

Sur le marché américain, le coût plus faible des véhicules hybrides aurait un impact important sur ces résultats, selon Thomas Libby, qui est directeur associé de l’analyse industrielle et des solutions de fidélisation chez S&P (Standard and Poor’s). De nombreux véhicules hybrides ont un prix de vente inférieur à 30 000 $ US, alors que le prix moyen d’une transaction pour un véhicule électrique est presque deux fois plus élevé. Il était de 57 000 $ US en mai, selon Cox Automotive.

Il faut aussi comprendre que ce ne sont pas tous les véhicules électriques qui se qualifient pour le rabais de 7500 $ aux États-Unis. Pour bénéficier de la première tranche de 3750 $ US, une partie des composants de la batterie d’un véhicule doit être produite ou assemblée en Amérique du Nord. Pour bénéficier de la deuxième tranche, une partie des minéraux critiques utilisés dans la batterie doit être extraite ou traitée aux États-Unis ou dans un pays partenaire de l’accord de libre-échange américain, ou bien ils doivent avoir été fabriqués à partir de matériaux recyclés en Amérique du Nord.

La question du réseau d’infrastructure de recharge chez nos voisins du sud est aussi à considérer, alors que c’est moins développé à certains endroits.

Au moins, les gens optent pour des solutions électrifiées. Il faut voir la chose positivement.