Est-ce que vous vous êtes déjà demandé, en traversant un cours d’eau, si de vieilles voitures pouvaient loger au fond ? Ceux qui se sont posé la question autour de Nashville viennent d’obtenir une réponse, car des plongeurs viennent de retirer 40 carcasses de véhicules qui y ont été « accidentellement » déposés.

La pêche miraculeuse a notamment eu lieu dans la rivière Cumberland et le réservoir Percy Priest. Elle a été réalisée par une équipe qui se consacre à l’exploration des fonds marins pour une bonne cause, soit de retrouver des personnes, des embarcations ou des voitures disparues.

Les photos publiées sur Twitter montrent une série de carcasses rouillées. On peut reconnaître un Jeep (génération YJ) qui apparaît d’origine avec ses roues en acier de 15 pouces, une Ford Thunderbird appartenant à la neuvième génération, une Ford Focus plus récente, ainsi qu’une Pontiac LeMans de dernière génération. Non, pas le modèle mythique des années 60 ; plutôt la chose que Pontiac a tenté de faire passer pour un modèle américain alors que ce n’était qu’une berline coréenne au moment où la Corée du Sud se faisait encore les dents dans l’industrie.

Photo : John Cooper Voitures récupérées, dont une Ford Fiesta

Certains modèles semblent avoir été submergés il y a des décennies, tandis que d’autres, comme la Ford Focus, n’ont probablement passé que quelques années au fond de l’eau. Certains sont complets, d’autres partiellement dépouillées. Plusieurs sont bien trop abîmés pour être reconnus au premier coup d’œil. Heureusement, aucun corps n’a été trouvé dans les véhicules.

Et pourquoi est-ce que ces véhicules ont terminé leur parcours à cet endroit ? La réponse viendra bien sûr des enquêteurs, mais il est clair que certains sont probablement des modèles volés qui ont été largués après avoir servi. Il est aussi fort possible que plusieurs d’entre eux aient été balancés à l’eau dans le cadre d’une tentative de fraude d’assurance.

Là, certains pourraient avoir de mauvaises surprises si on retrouve leur trace. Des photos fascinantes, néanmoins.