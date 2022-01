Chevrolet a vendu 2331 Impala et Sonic 2020 en… 2021

Il est toujours amusant de consulter, à la fin d’une année, les chiffres de ventes des 12 derniers mois dans l’industrie automobile. Ça nous permet bien sûr de voir quels modèles se tirent mieux d’affaire que d’autres, mais aussi de découvrir des perles, comme des produits qui ne sont plus commercialisés depuis une mèche, mais qui continuent à se vendre.

Chez Chevrolet, deux cas bien précis ont laissé leur marque en 2021, soit l'Impala et la Sonic.

Dans le cas de la première, 750 unités ont trouvé preneurs lors de l’année 2021, ce qui est assez incroyable considérant que le dernier exemplaire du modèle a été construit le 27 février 2020, il y a près de deux ans. Évidemment, les exemplaires vendus ont été ceux qui dormaient chez les concessionnaires et plus on s’approchait de l’année 2022, moins les concessionnaires en vendaient. Seulement neuf modèles ont été écoulés au cours du dernier trimestre de 2021, alors que les stocks se réduisaient graduellement.

Photo : Chevrolet Chevrolet Sonic

Quant à la Sonic, elle s’est montrée plus populaire auprès des consommateurs avec 1581 ventes en 2021. Dans son cas, sa production s’était tout de même poursuivie jusqu’au 19 octobre 2020, ce qui en fait un produit moins… désuet. N’empêche, on a vu la même tendance vers la fin de la présente année alors qu’au cours des trois derniers mois de 2021, seulement 18 unités ont été réclamées.

Ce qui a peut-être aidé ces modèles à prendre la route en 2021 est la crise des puces électroniques. Avec des stocks réduits de véhicules, le temps était propice pour mettre des modèles comme la Malibu et la Sonic de l’avant pour certains dépositaires. Comptez aussi sur le fait que certains acheteurs (de moins en moins nombreux) ne veulent toujours rien savoir des VUS, ce qui rend attrayante une voiture qui est toujours accessible sur le marché.

Dans le cas des deux produits, on retrouvera peut-être quelques modèles vendus en 2022, mais ce seront assurément les derniers. On parle dans ce cas des dernières gouttes qui s'écoulent du robinet d'un puits sec…

En parlant de robinet sec, il y également des cas plus loufoques lorque qu'on regarde le phénomène des voitures 'zombie'. Par exemple, dans le marché énorme qu'est l'Amérique, Dodge a vendu quatre Viper et 10 Dart neuves en 2021; et un seul acheteur s'est procuré un Infiniti QX30 neuf dans l'année qui vient de terminer. L'exemple le plus fou, par contre, est la seule unité du FJ Cruiser que Toyota a vendu en 2020. Pourquoi fou? Parce que ce modèle a été discontinué dans ce pays en... 2015.