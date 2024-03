L’intelligence artificielle n’en est qu’à ses premiers pas auprès du grand public, mais déjà, elle impressionne grandement. C’est vrai pour un robot comme ChatGPT, mais aussi pour toutes les applications capables de générer des images à partir de simples suggestions, ou encore des vidéos à partir du même genre de suggestions.

On vient d’avoir une autre idée de la force de l’intelligence artificielle avec la séquence qui suit, montrant un vieux Land Rover circuler sur un sentier hors route.

Photo : YouTube (DPCcars)

On discerne bien que le tout est créé de façon artificielle en jetant un coup d’œil au nom du modèle, un Danover, plutôt qu’un Land Rover ou un Range Rover. N’empêche, certaines des images sont à s’y méprendre et un coup d’œil rapide nous fait croire qu’on est en présence d’un truc qui a été réalisé par une équipe de tournage.

La vidéo a été développée par Sora, une entité qui œuvre au sein du groupe OpenAI, la firme de recherche qui a elle-même développé ChatGPT, ainsi que DALL-E, qui convertit du texte en image. Dans le cas de Sora, on annonçait cette semaine la capacité de transformer un texte en séquence vidéo.

C’est aussi impressionnant que terrifiant, car la première pensée lorsqu’on voit ce genre de chose, c’est la menace que cela représente pour les véritables créateurs de contenus vidéo.

Voici, en gros, le texte qui a servi à générer la vidéo de 20 secondes qui a été partagée par Sora :

« La caméra suit un VUS d’époque blanc avec une galerie de toit noire qui roule à vive allure sur un chemin de terre escarpé, entouré de pins sur une pente montagneuse abrupte, la poussière s’élève des pneus, la lumière du soleil éclaire le VUS qui roule à vive allure sur le chemin de terre, jetant une lueur chaude sur la scène. Le chemin de terre s’incurve doucement vers le lointain, sans qu’aucun autre véhicule ne soit en vue. Les arbres de chaque côté de la route sont des séquoias, avec des taches de verdure éparpillées. La voiture est vue de l’arrière et suit la courbe avec facilité, ce qui donne l’impression qu’elle roule sur un terrain accidenté. Le chemin de terre lui-même est entouré de collines et de montagnes escarpées, avec un ciel bleu clair au-dessus duquel se trouvent des nuages épars. »

Chez OpenAI, on explique que la technologie n’est pas encore à point, et que, par exemple, Sora peut avoir de la difficulté à reproduire un paysage physique complexe avec précision et qu’elle peut avoir des problèmes à bien comprendre des cas spécifiques de causes à effet. On explique aussi que la technologie est appelée à s’améliorer.

On vous laisse cogiter sur cette technologie qui n’a pas fini de nous impressionner… et d’influencer nos vies.