Le VinFast VF 3 fait ses débuts à l’extérieur du Vietnam

Pour la première fois, VinFast va offrir son VF 3 à l’extérieur de ses frontières, aux consommateurs des Philippines. Le petit modèle électrique est prévu pour l’Amérique du Nord … éventuellement.

Il est encore tôt pour savoir si l’entreprise vietnamienne VinFast va réussir à s’implanter avec succès sur notre marché, mais elle progresse lentement, tant ici qu’à l’échelle planétaire.

Et pour la première fois de son histoire, elle va offrir son plus petit modèle, et aussi son plus abordable, le VF 3, à l’extérieur de ses frontières. Les consommateurs des Philippines peuvent maintenant commander le petit VUS.

Le geste représente une étape clef pour le constructeur.

Du 19 au 30 septembre, les premiers clients philippins qui réserveront le VF 3 pourront profiter de plusieurs avantages exclusifs, notamment un prix spécial de 605 000 pesos avec l’abonnement à la batterie, ou de 705 000 pesos avec la batterie incluse. Cela représente des prix de 14 600 $ et de 17 200 $ en devises canadiennes.

Une fois cette offre de lancement passée, les prix reviendront à leur tarif de base, soit 645 000 pesos et 745 000 pesos (15 350 $ CA et 18 000 $ CA).

Évidemment, on ne peut présumer que les prix canadiens seraient équivalents, mais ça donne quand même une idée du caractère abordable du modèle. Et oubliez l’abonnement à la batterie ; l’idée n’a pas fait fureur chez nous avec le VF 8.

Fait amusant, la compagnie mentionne que les clients qui réservent un VF 3 lors de la période mentionnée pourront choisir parmi les neuf couleurs offertes, dont cinq sont normalement des options. Après le 30 septembre, il en coûtera 20 000 pesos pour une de ces teintes (environ 500 $ CA).

Pour vous rappeler les dimensions de ce VUS, il s’allonge sur 3190 mm, soit environ 700 mm de moins qu’une Mini Cooper.

Le VinFast VF 3, au Salon de l'auto de Montréal 2024 | Photo : D.Boshouwers

Le VinFast VF 3, avant | Photo : D.Boshouwers

Et pourquoi est-ce que ce modèle nous intéresse tant ? Parce que la compagnie a confirmé qu’il serait proposé chez nous. Reste à voir quand, car jusqu’ici les promesses de l’entreprise ont toujours mis plus de temps que prévu à se réaliser.

Pour le moment, VinFast commercialise le VF 8, et les premiers VF 9 font leur apparition. Les VUS VF 6 et VF 7 sont aussi prévus, après quoi le VF 3 suivrait.

Le marché a besoin de véhicules électriques abordables. On peut d’ores et déjà affirmer qu’un modèle comme le VF 3 connaîtrait un succès fou chez nous, à condition que son prix défie vraiment celui de la concurrence.