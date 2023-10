VinFast lance son VF 6 au Vietnam

• VinFast a procédé au lancement au Vietnam de son nouveau VUS VF 6.

Pour certains nouveaux constructeurs dans l’univers du véhicule électrique, les choses avancent relativement bien. Pour d’autres, ça semble plus laborieux. C’est le cas de VinFast dont les modèles tardent à nous parvenir.

Chez nous, le VUS VF 8 a fait ses débuts, même si c’est encore une rareté sur les routes. Il sera suivi du VF 9. Puis, deux autres modèles nous ont été présentés, soit les VF 6 et VF 7, deux autres VUS de plus petits formats.

La compagnie vient d’annoncer que le VF 6 a officiellement fait ses débuts au Vietnam. Les gens pourront le commander là-bas dès le 20 octobre. Les livraisons aux clients vietnamiens devraient débuter d’ici la fin de l’année 2023.

Le nouveau VinFast VF 6 Photo : VinFast

Design extérieur du VinFast VF 6 Photo : VinFast

Sur le marché vietnamien, le VinFast VF 6 est proposé en deux configurations : Base et Plus. Le modèle est le plus récent d’une liste qui comprend les VF e34, VF 8, VF 9 et VF 5, le premier et le dernier étant des produits réservés au marché local.

Le VF 6 présente un design conçu par Torino Design, et il faut le dire, ça ne manque pas d’élégance. L’habitacle demeure spacieux en dépit du format plus compact.

Le VinFast VF 6 s’étend sur 4238 mm, ce qui fait de lui un véhicule juste un peu moins long qu’un Buick Encore GX, par exemple, à 4347 mm. Sa largeur est très similaire (1820 mm contre 1813 pour l’Encore GX, alors qu’il est moins haut [1594 mm contre 1629 mm pour le Buick]. Enfin, son empattement est plus long à 2730 mm. Celui de l’Encore GX est de 2595 mm. Ça vous donne un comparatif.

Le VF 6 se décline avec cinq options pour la couleur extérieure, deux pour l’intérieur. Bien sûr, il faudra voir si l’offre sera la même lorsque le modèle arrivera chez nous. Oui, c’est prévu, mais avec les retards attendus chez VinFast, nous n’oserons même pas avancer de dates.

Les VF 6 sont équipées d’une batterie de 59,6 kW offrant des autonomies respectives pouvant atteindre 399 km et 381 km, selon le cycle WLTP, 22 % plus généreux que celui de l’EPA qui a cours ici.

Profil de VinFast VF 6 Photo : VinFast

L'avant de VinFast VF 6 Photo : VinFast