Un nouveau rapport montre que les modèles récents de VUS et de camionnettes équipés de clefs intelligentes sont particulièrement prisés par les voleurs de véhicule au Canada. Le Bureau d’assurance du Canada (BAC) vient de publier les résultats de son étude annuelle des données 2019 pour le pays et a constaté une augmentation des vols de véhicules garés devant les maisons ou dans les stationnements publics grâce à l’utilisation de dispositifs électroniques qui permettent aux voleurs de s’emparer de véhicules sans avoir mis la main sur la clef intelligente d’origine.

Selon le Bureau, un véhicule est volé toutes les six minutes au pays. De plus, une grande partie de l’intérêt porte sur des modèles et des types spécifiques. Il est motivé par la demande étrangère, la demande de composants, ou encore par ceux qui pratiquent la course en milieu urbain. Le modèle le plus populaire en 2019, selon les données, était le Honda CR-V 2018 à traction intégrale, dont 350 ont été volés dans tout le pays l’année dernière. Ce total passe à 758 si l’on ajoute les modèles CR-V de 2017 et 2019.

Sans grosse surprise, les préférences des voleurs varient selon la région du Canada où ils se trouvent. Les réseaux de vol de l’Ontario se concentrent surtout sur les modèles haut de gamme de marques comme Lexus, Toyota et Honda. En Alberta, les cibles les plus probables sont les camionnettes. Plus à l’est, dans les Maritimes, les voleurs ont des goûts plus éclectiques, allant des berlines comme la Honda Accord aux gros VUS en passant par les camionnettes telles la Chevrolet Silverado, qui s’est d’ailleurs classée numéro un des vols dans les provinces de l’Atlantique l’année dernière.

Les périls de la technologie

Le rapport du Bureau souligne également à quel point nous sommes loin de l’époque où il fallait briser une vitre et manipuler des câbles électriques pour s’enfuir avec un véhicule. Aujourd’hui, la méthode typique consiste à utiliser l’une des différentes solutions technologiques facilement accessibles. L’une des plus courantes, explique Bryan Gast du BAC, est ce que l’on appelle une « attaque à relais ». Avec ce système, les voleurs captent le signal d’une clef intelligente depuis l’extérieur de la maison afin de le cloner :

« C’est aussi simple que de se rendre à votre porte d’entrée, pour voir s’ils peuvent capter le signal d’une clef qui pourrait se trouver à l’intérieur. Ils ne vont nulle part dans votre maison. Ils le capturent de l’extérieur. Et ils ont la capacité de cloner technologiquement l’appareil et ont la possibilité de démarrer votre voiture et de partir avec. » – Bryan Gast, Bureau d’assurance du Canada, en entrevue avec CBC News

Bryan Gast va jusqu’à suggérer aux propriétaires de véhicules d’éviter la tentation de poser simplement leur clef intelligente sur une table ou sur un crochet à l’intérieur de la porte d’entrée lorsqu’ils entrent chez eux, et plutôt de le placer dans une boîte métallique, qui bloquera les fréquences radio.

Bien que cela soit presque difficile à croire, dans certains cas, l’avènement des clefs intelligentes a amené les propriétaires à prendre l’habitude de laisser simplement la leur dans leur véhicule, par commodité. Il va sans dire que ce n’est pas un bon plan.

Parfois, même les propriétaires bien intentionnés peuvent par inadvertance faciliter la vie des voleurs qui attendent sur le stationnement d’un centre commercial, par exemple. Lorsqu’ils s’éloignent de leur véhicule, de nombreux propriétaires vérifient qu’il est bien verrouillé en utilisant leur clef intelligente, mais ce faisant, la clef émet une fréquence, qui peut être captée par le bon équipement à proximité, et il est alors possible de créer un clone.

Voici les 10 modèles de véhicules les plus volés au Canada en 2019 (tous les modèles sont équipés d’une traction intégrale) :

1 - Honda CR-V 2018

2 - Lexus RX 2017

3 - Honda CR-V 2017

4 - Lexus RX 2018

5 - Ford F-150 2018

7 - Toyota Highlander 2018

8 - Toyota Highlander 2017

9 - Lexus RX 2019

10 - Ram 1500 2017