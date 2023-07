• La Volkswagen Arteon sera discontinuée définitivement, a confirmé hier la compagnie.

• Au Canada, l'Arteon n'est plus proposée depuis 2021. Maintenant, elle sera retirée partout.

La décision de Volkswagen de discontinuer son Arteon dans les marché globaux ne surprend personne. Les ventes de cette berline sont médiocres et le constructeur automobile accélère son virage vers les véhicules électriques. En effet, il se prépare à lancer sur le marché l’ID.7 entièrement électrique, et remplaçante naturelle de l'Arteon, modèle à moteur à combustion interne.

Cette décision s'inscrit également dans le cadre des efforts déployés par Volkswagen pour rationaliser sa gamme de produits et son offre. Il s'agit d'une part de supprimer les modèles à faible volume de la gamme, et d'autre part de simplifier l'offre des modèles qui feront partie de la gamme à l'avenir.

La ID.7 a ainsi une offre beaucoup plus réduite, avec pratiquement aucune option incluse - 99 % de moins que la Golf actuelle, par exemple.

« Nous nous concentrerons sur un petit nombre de modèles de base de Volkswagen, bien qu'authentiques. Cela permettra de réduire la complexité et d'augmenter les bénéfices. » - Thomas Schäfer, directeur de la marque Volkswagen

L'objectif est de réaliser des économies sur l'ensemble de la gamme de la marque afin de ne pas supprimer d'emplois ou de salaires dans les usines et les bureaux. L'objectif de l'entreprise, tel qu'annoncé par M. Schäfer lors d'une réunion avec les responsables syndicaux en Allemagne, est d'améliorer les bénéfices de 10 milliards d'euros (soit environ 14,5 milliards de dollars canadiens) et d'augmenter le rendement des ventes à 6,5 % d'ici à 2026.

Volkswagen Arteon 2022 bleu Photo : Volkswagen

Volkswagen n'a pas précisé quand exactement elle cessera d'offrir la berline Arteon, mais on peut imaginer que cela coïncidera avec le début de la production de la ID.7 EV à la fin de l'année. Toutefois, un porte-parole de la société a confirmé qu'il y aurait une Arteon de l'année-modèle 2024.

Nous ne savons pas non plus quels sont les autres modèles susceptibles d'être réduits, mais ce n'est peut-être pas le changement le plus notable qui sera porté à l'attention des acheteurs de véhicules Volkswagen. Le constructeur prévoit de réduire l'offre de nombreux modèles, en supprimant des versions et des options.

Nous pouvons également nous attendre à une plus grande pollinisation croisée des plates-formes entre les marques détenues par le groupe Volkswagen, même si cela sera probablement plus visible en Europe qu'en Amérique du Nord.