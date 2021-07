Ajoutez une autre voiture à la liste des berlines qui tombent sous les balles des VUS : la Volkswagen Passat. Ses faibles ventes, tant au Canada qu’aux États-Unis, auront eu raison d’elle alors que la popularité des VUS ne démord pas.

La nouvelle annonçant la fin de carrière de la Passat est d’abord tombée aux États-Unis, mais Volkswagen Canada a confirmé qu’elle abandonnait elle aussi le modèle après l’année 2022. Et encore, la voiture ne sera offerte qu’aux parcs automobiles l’an prochain. Nos voisins du sud auront droit à une édition limitée pour signaler le départ du modèle qui avait été redessiné pour le marché américain en vue de l’année 2011. Même que l’usine américaine de Volkswagen, située à Chattanooga, au Tennessee, avait vu ce produit être le premier à prendre vie à l’intérieur de ses murs.

L’abandon de la Passat va permettre à la compagnie de déployer ses ressources à d’autres projets qui sont réservés à cette usine. Celle-ci produit également les modèles Atlas et Atlas Cross Sport, et elle doit accueillir la production du VUS électrique ID.4 à compter de l’an prochain, afin de pouvoir répondre à la demande de ce côté-ci de la planète.

« Nous vendons une version de la Passat depuis près de 50 ans, et la Passat a lancé notre relation avec Chattanooga, qui soutient des milliers d’emplois », a déclaré Scott Keogh, le chef de la direction de Volkswagen en Amérique, via un communiqué. « Avec l’Atlas et l’Atlas Cross Sport en forte demande, et le lancement de la production nord-américaine du VUS ID.4 l’année prochaine, notre avenir à Chattanooga semble plus prometteur que jamais. »

Pour ce qui est des ventes du modèle auxquelles nous faisions référence plus tôt, les chiffres parlent d’eux-mêmes. Lors du renouvellement de la Passat pour le marché américain en 2011, les résultats avaient alors été spectaculaires avec plus de 100 000 transactions en 2012 et en 2013. En 2019, seulement 14 123 unités étaient écoulées. C’est mieux cette année, mais on s’entend sur une chose ; l’intérêt n’y est plus.

Au Canada, on est passé de 8000 ventes en 2012 et 2013 à seulement 672 en 2019. On se dirige vers 2500 cette année.