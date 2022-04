D’après un communiqué de Volkswagen Canada.

Les sites Web jouent un rôle clé dans le parcours d’achat des automobilistes. Toutefois, l’ensemble de nos activités en ligne combinées (des visites sur le Web aux activités de recherche, en passant par la diffusion de vidéos) est également responsable d’environ 4 % de toutes les émissions mondiales de CO2.

Dans le cadre de son initiative de responsabilité sociale « Soyons le virage », Volkswagen Canada a temporairement mis l’ensemble de son site Web hors ligne pour le Jour de la Terre. L’objectif est de sensibiliser les gens aux efforts de développement durable déployés dans le monde entier.

Les visiteurs de VW.ca seront accueillis par une page unique présentant une image spécialement codée de la nouvelle ID. Buzz 100 % électrique, qui arrivera au Canada en 2024. Cette expérience sera créée en utilisant uniquement des caractères de texte ASCII.

« Avec notre plateforme Soyons le virage, nous avons comme objectif de devenir une entreprise entièrement carboneutre d’ici 2050 », explique Lynne Piette, directrice marketing de Volkswagen Canada. « C’est pourquoi lors du Jour de la Terre, nous mettons l’ensemble de notre site hors ligne pour sensibiliser le public à l’empreinte carbone numérique d’Internet, tout en réduisant la nôtre. Nous planterons aussi un arbre pour chaque visite du site durant cette journée afin de maximiser nos actions. »

La page faible en carbone générera jusqu’à 93 % moins d’émissions de CO2 qu’un site Web standard. Pour démontrer encore davantage son engagement à bâtir une planète plus durable, Volkswagen Canada s’associe également à One Tree Planted (une organisation mondiale axée sur le reboisement) pour planter un arbre au Canada pour chaque visite de son site.

La campagne « Jour Zéro » constitue la suite de l’initiative très réussie du Jour de la Terre de l’an dernier, « Le site carboneutre », où Volkswagen avait remplacé le texte et les images d’une section de son site par des caractères ASCII. Le résultat avait été une expérience de navigation plus verte que 99 % des plus de deux millions de sites Web mesurés par le calculateur d’émissions de carbone numérique Website Carbon.