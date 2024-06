Volkswagen va mettre à jour cinq modèles pour 2025

On sait que Volkswagen va nous présenter une Golf R retouchée prochainement, mais la compagnie avait d’autres choses à partager avec les amateurs cette semaine concernant les changements à venir pour 2025.

Et ils sont nombreux.

Concrètement, ce sont cinq modèles qui seront retouchés pour la prochaine année, soit la Jetta, le Taos, le Tiguan, la Golf GTI et la Golf R, bien sûr. De fait, seuls l’Atlas et l’ID.4 demeurent inchangés. Dans le cas de l’Atlas, ainsi que de la version au style coupé Atlas Cross, les changements sont survenus l’an dernier, pour le modèle 2024.

Le Volkswagen Taos 2024 | Photo : Volkswagen

Ce que l’on ne sait pas pour le moment, c’est la nature des changements qui seront apportés à chaque produit.

Dans le cas de la Jetta et de la Jetta GLI, on parle d’une mise à niveau pour la prochaine année, et la rumeur veut que les modèles soient dévoilés lors du deuxième trimestre de cette année, ce qui signifie qu’on aurait des nouvelles au cours des deux prochaines semaines.

Pour ce qui est du Taos, on parle d’un rafraîchissement majeur, et les nouvelles nous arriveront au troisième trimestre. Quant au Tiguan, c’est simple, on attend une nouvelle génération. Cette dernière nous sera présentée d’ici la fin de l’année et l’on parlera bien sûr d’un produit 2025.

Et avec les Golf, GTI et R, on va en savoir plus bientôt dans le cas de la R. La puissance de cette dernière, apprenait-on, va passer de 315 à 329 chevaux. On verra si un gain attend aussi la version GTI, dont la prestation est présentement de 241 chevaux. Style revu et technologie mise à niveau, voilà ce qui nous attend avec ces deux véhicules.

Et, bien sûr, il y aura un ajout de taille à la famille avec l’ID.Buzz, la version moderne et électrique du mythique fourgon Type 2.

On aurait pu aussi vous parler de l’ID.7, mais tristement, la commercialisation de ce modèle chez nous a été reportée.