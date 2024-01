Cependant, Volkswagen n’a pas oublié ses racines, et ses modèles essence — surtout ses voitures — bénéficient également de certaines améliorations pour 2024.

La Jetta régulière ne subit aucun changement pour 2024. Les versions Trendline, Comfortline et Highline sont toutes de retour, sans changement. La puissance de chacune provient d’un moteur 4-cylindres turbo de 1,4 litre développant 158 chevaux et 184 lb-pi de couple. Vous pouvez choisir entre une transmission manuelle à six vitesses ou automatique à huit rapports.

Versions de la Volkswagen Jetta 2024 offertes au Canada: Trendline, Comfortline, Highline

Fiche technique de la Volkswagen Jetta Trendline 2024

Fiche technique de la Volkswagen Jetta Comfortline 2024

Fiche technique de la Volkswagen Jetta Highline 2024