Une GTI électrique plus amusante que la version à essence ?

La prochaine génération de la Golf GTI sera tout électrique, on le sait depuis un certain temps déjà. Les amateurs de la GTI traditionnelle en font leur deuil depuis un moment. La compagnie a déjà retiré la boîte manuelle de l’équation, comme si elle voulait les préparer mentalement à la chose.

Certains feront assurément le saut pour profiter du modèle, d’autres se montreront hésitants. Selon les dirigeants de Volkswagen, ils ne farfineront pas longuement s’ils font l’essai du modèle.

En effet, les dirigeants de Volkswagen y vont de grandes déclarations sur la dynamique de conduite qu’offrira la future version alimentée par une batterie. Thomas Schäfer, le chef de la direction de la marque affirme que la GTI électrique sera encore meilleure que sa devancière.

Dans une entrevue accordée à la division italienne du site Motor 1, il a déclaré que la GTI électrique va profiter d’un degré de raffinement de châssis et d’un réglage de la suspension encore plus poussé que celui de la version actuelle à essence. Le résultat sera une GTI « encore plus excitante à conduire », a-t-il déclaré.

Le concept Volkswagen ID.GTI, trois quarts arrière | Photo : Volkswagen

Ce qu’on a vu du modèle jusqu’ici se résume au concept ID.GTI, qui a été montré pour la première fois Salon de la mobilité IAA de 2023 à Munich, en Allemagne. Le concept n’était pas basé sur le châssis de la Golf électrique qui est commercialisée en Europe, mais bel et bien sur la future plateforme de l’ID.2.

On ne connaît pas la puissance du modèle, mais deux capacités de batteries seraient au menu, soit 38 kWh et 56 kWh. On peut deviner que pour notre marché, la plus importante seulement serait retenue. Selon les rumeurs qui circulent, le concept ID.GTI offrirait une puissance de plus de 220 chevaux, ce qui s’apparenterait aux 241 forces de la version actuelle à essence.

Ajoutez à cela un couple instantané, pour des performances plus relevées.

Il est important de souligner que l’entreprise n’a pas confirmé si la GTI électrique serait proposée chez nous, mais il est difficile d’imaginer une gamme Volkswagen sans ce modèle.

Le concept Volkswagen ID.GTI, intérieur | Photo : Volkswagen