• Volkswagen équiperait la prochaine génération de sa Golf R d’un groupe électrique.

• Le modèle perdrait son moteur à combustion et le tout se produirait avant 2030.

• On a présentement droit à la huitième génération de la Volkswagen Golf régulière. Seules les versions GTI et R sont proposées chez nous.

La Volkswagen Golf R, ainsi que la variante GTI du modèle, a été revue pour l’année 2022. Lors du lancement, une question a été posée ; étions-nous en présence des dernières Volkswagen Golf munies de moteurs à essence ?

On n’avait bien sûr rien à confirmer à cet effet, mais on mentionnait que c’était une possibilité. À mots couverts, on nous disait que c’était même une « crainte », pour tous ceux qui aiment ce modèle tel qu’il est.

Et bien, on pourrait commencer à avoir une réponse. Selon une nouvelle rapportée par le site Autocar, ces deux versions de la Golf passeraient à la propulsion électrique d’ici la fin de la décennie.

Photo : D.Boshouwers Volkswagen Golf R - Avant

Les deux modèles pourraient profiter d’une mise à niveau de mi-parcours en 2024 ou 2025, ce qui aurait pour effet de donner deux ou trois années supplémentaires au cycle de vie du modèle actuel. Tout cela nous amène autour de 2027 ou 2028.

La compagnie a déjà confirmé que la Golf ferait toujours partie de la gamme même si elle passe (repasse) à l’électrique. Selon Autocar, la Golf R serait déjà considérée pour l’électrification. Elle pourrait profiter de deux moteurs offrant une puissance minimale de 300 chevaux.

Le chef de la direction de Volkswagen, Thomas Schäfer, a déclaré à Autocar que l’entreprise conserverait le nom Golf dans l’ère électrique. « Avec une marque forte, il faut dépenser moins pour la faire connaître ».

La conservation des appellations GTI et R est fort important pour Volkswagen. S’en départir serait une erreur. Il est intéressant de constater qu’on reconnaît la chose du côté de la haute direction.

Voilà un autre dossier que nous allons surveiller de près. Les constructeurs nous annoncent tous des VUS électriques, mais les voitures sont peu nombreuses. Une Golf R électrique générerait beaucoup d’intérêt.