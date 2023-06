• Auto123 présente ses prix 2023 dans 22 catégories.

• Aujourd’hui, les voitures finalistes et la grande gagnante dans la catégorie des voitures de luxe pleine grandeurs.

• En lice, la Mazda MX-5, la Hyundai Elantra N et le duo Volkswagen Golf GTI / Golf R.

• Les trois modèles finalistes constituent des achats qui sont recommandés par l’équipe d’Auto123.

Chaque année, vous nos lecteurs ont la gentillesse d'attendre avec intérêt les verdicts d'Auto123 alors que les gagnants dans les différentes catégories de véhicules sont dévoilés. Cette année, les luttes ont été une fois de plus assez féroces, plusieurs votes étant très serrés.

Néanmoins, 22 véhicules ont été déclarés gagnants à travers autant de catégories. Si vous voulez savoir quels sont les achats recommandés dans le segment des voitures sport (à moteur 3/4 cylindres), voici ce qui s'est passé cette année dans cette catégorie.

Certaines des catégories de véhicules mettent en concurrence des modèles plutôt similaires, ce qui facilite l’analyse comparative. Avec le groupe que nous avons créé, celui qui regroupe les voitures sportives équipées d’un moteur à trois ou à quatre cylindres, ça complique notre tâche, car on se retrouve avec des produits qui ont des vocations différentes. Ils ont un point en commun, toutefois, soit la livraison d’un maximum de plaisir.

À ce chapitre, chacun de nos finalistes s’acquitte bien de sa tâche. On parle de la Mazda MX-5, du duo Volkswagen Golf GTI / Golf R et de la Hyundai Elantra N. Ne cherchez pas la Toyota GR Corolla cette année, elle n’a pas encore été essayée par la majorité de nos chroniqueurs. Ses performances seront à surveiller l’an prochain.

Volkswagen Golf R blanche Photo : D.Boshouwers

Le premier de nos trois finalistes est le duo Volkswagen Golf GTI et R. Lancées pour l’année 2022, les deux vedettes de la famille Golf, les seules qu’il nous reste chez nous, sont plus réussies et plus pointues que jamais. La différence entre les deux, c’est une question de puissance et de traction intégrale, ce que propose la variante R qui livre en prime plus de chevaux. Le rapport qualité-prix est aussi à signaler, notamment avec la version de base de la variante GTI, offerte autour de 30 000 $.

Mazda MX-5 2023 rouge Photo : D.Heyman

Avec la Mazda MX-5, on sait exactement ce que l’on obtient. Ce modèle fait la pluie et le beau temps depuis plus de 30 ans et au fil des années, ce sont des centaines de milliers de personnes qui ont été comblées par cette voiture. Elle est facile à oublier, cependant, car on a tendance à la tenir pour acquise. Chaque occasion de la conduire sert à nous rappeler à quel point elle est extraordinaire.

Hyundai Elantra N bleu Photo : Hyundai

Enfin, il y a le cas de l’Elantra N de Hyundai, la division de performance de la marque a su concocter un bolide vraiment intéressant. Une séance sur piste nous a permis de le constater l’été dernier, d’ailleurs. En fait, cette voiture est à découvrir et si elle demeure longtemps au catalogue, elle pourrait jouir d’une réputation aussi enviable que ses rivales.

En bout de piste, c’est le duo Volkswagen Golf GTI / Golf R qui s’est vu recevoir le plus de points lors de nos votes secrets. Ça n’enlève rien aux autres modèles, mais tant la Golf GTI et la Golf R sont des bolides tout simplement irrésistibles.