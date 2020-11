Il y a un an, Volkswagen dévoilait l’ID. Space Vizzion au Salon de l’automobile de Los Angeles. Aujourd’hui, au moment même où l’édition 2020 de ce salon aurait normalement lieu, le constructeur allemand a confirmé qu’il va développer une version de production de ce concept.

La nouvelle a été communiquée par le directeur général de l’entreprise, Ralf Brandstätter. Sans donner beaucoup de détails sur la future familiale tout électrique, il a mentionné qu’elle aurait une autonomie d’environ 700 km. Il s’agit d’une augmentation importante par rapport aux 482 km annoncés au dévoilement du prototype à Los Angeles.

Si l’on se fie à l’évolution que l’on voit généralement entre les études ID et les versions de production chez Volkswagen, le produit final pourrait ressembler grandement au concept ID. Space Vizzion. Parmi les éléments notables du design, on compte des phares distinctifs, une fausse grille abritant les feux de jour et une barre lumineuse à DEL reliant les feux.

Pour le moment, Volkswagen ne s’avance pas sur le groupe motopropulseur qui équipera le futur modèle. Le prototype était équipé d’une batterie lithium-ion de 82 kWh et son moteur électrique monté à l’arrière pouvait livrer 275 chevaux et 406 livres-pieds de couple.

On ne sait pas encore quels marchés recevront ce nouveau véhicule électrique, bien que l’Europe soit une évidence, notamment en raison de la popularité de la familiale là-bas. L’entreprise n’avance pas de dates, non plus, quant à l’arrivée éventuelle de ce véhicule sur le marché.

