Volkswagen a présenté le neuvième prototype électrique de sa bannière ID, la Volkswagen ID. Space Vizzion. Ce dernier a fait ses grands débuts la veille du Salon de l’auto de Los Angeles. Et si son constructeur insiste pour dire que le prototype associe « le design aérodynamique d’un Gran Turismo à l’espace et à la polyvalence d’un VUS », on ne peut que voir une voiture familiale dans sa forme.

Le nouveau prototype est d’ailleurs essentiellement une version étendue du concept ID. Vizzion que nous avons vu précédemment. En fait, sa longueur totale est pratiquement de cinq mètres. Comme la Vizzion — et tous les autres modèles ID présentés à ce jour —, la nouvelle familiale/multisegment est construite sur la plateforme MEB de Volkswagen, conçue pour les véhicules électriques.

Parmi les caractéristiques de conception uniques, on note le capot noir ainsi que le toit noir. Ce dernier se consiste majoritairement d’un toit ouvrant inclinable et coulissant. À l’avant, une fine bande lumineuse blanche s’étend également à gauche et à droite du logo blanc et illuminé de Volkswagen, s’étendant sur l’avant, les ailes et la carrosserie, puis de manière intermittente vers l’arrière du véhicule.

Ne cherchez pas de poignées de porte, vous n’en trouverez pas. L’ID. Space Vizzion possède des surfaces tactiles lumineuses qui s’allument lorsque la fonction Keyless Advanced du véhicule détecte l’approche de la clé ou d’une clé mobile synchronisée sur un téléphone intelligent. Un simple contact avec la surface active la lumière qui clignote, le pavé tactile vibre et la porte s’ouvre. On se demande déjà comment ce système fonctionnera à — 20 degrés.

482 km d’autonomie

La puissance totale pour l’ID. Space Vizzion est de 275 chevaux, avec une possibilité de passer à 355 chevaux avec l’ajout d’un deuxième moteur électrique. Cette addition permet également l’intégration de la traction intégrale via le système 4Motion. Avec ce dernier en place, Volkswagen promet une liberté de 482 km.

En ce qui est des performances, le nouveau prototype peut accélérer de 0 à 96 km/h en cinq secondes, environ. Volkswagen a déployé beaucoup d’efforts pour optimiser l’aérodynamisme de la coque extérieure afin de maximiser et l’autonomie et les performances. Le coefficient de traînée n’est que de 0,24.

Ne cherchez pas cette familiale électrique chez les concessionnaires de sitôt. L’Europe recevra le premier modèle de production tout électrique de la marque, la petite Volkswagen ID.3, dans les mois à venir, mais nous ne l’aurons pas. Le premier modèle ID prévu sur notre marché est le multisegment ID.4, dérivé du concept ID. Crozz, présenté il y a quelques années.