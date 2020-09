Volkswagen a dévoilé aujourd’hui le modèle qui ouvrira la voie à sa division électrique ID en Amérique du Nord, l’ID.4 2021.

À première vue, ce VUS compact n’a rien de révolutionnaire : il emprunte plus ou moins la taille et la forme du Tiguan et il est assez semblable à l’ID. Crozz, un prototype présenté par Volkswagen il y a quelques années. Mais en fait, il a été conçu dès le départ avec un groupe motopropulseur purement électrique à l’esprit. Le modèle est construit sur la plateforme MEB (architecture électrique modulaire) de la division ID.

Photo : Volkswagen Volkswagen ID.4 2021, profil

Voici les faits marquants de l’ID.4 2021 :

– Le modèle est conçu comme un moyen facile pour les propriétaires actuels de VUS, en particulier ceux et celles vivant en Amérique du Nord, de « passer à l’électrique », explique Volkswagen

– Pas besoin d’une calandre traditionnelle en raison de la nature du produit. Le design extérieur est distinct, mais tout de même familier pour les propriétaires de Volkswagen. Les principaux éléments sont les grands phares à DEL, le pare-chocs avant sculpté avec de grandes (fausses) prises d’air et des accents en nid d’abeille.

– Il peut être à traction ou à traction intégrale (du moins aux États-Unis ; reste à voir si l’offre sera la même au Canada)

– Le bloc de batteries est placé sous le plancher de la cabine du véhicule, ce qui assure un centre de gravité bas et une répartition optimale du poids, ainsi qu’une utilisation optimale de l’espace intérieur

– Le groupe motopropulseur génère 201 chevaux et 228 livres-pieds de couple, mais plus tard en 2021, la compagnie compte introduire une version plus puissante avec la traction intégrale. Cette dernière générera 302 chevaux.

– Selon Volkswagen, la batterie peut être remise à niveau en sept heures sur un système de recharge de niveau 2 ; sur une station de recharge rapide, les propriétaires peuvent récupérer 80 % de la capacité en 38 minutes environ.

– Le constructeur promet une autonomie de plus de 400 km pour son ID.4 qui sera vendue en Amérique du Nord, mais il n’y a pas encore de chiffres officiels à ce sujet

– Les personnes qui opteront pour l’ensemble Statement bénéficieront d’un logo VW lumineux et d’une bande lumineuse s’étendant à partir de celui-ci

Photo : Volkswagen Volkswagen ID.4 2021, avant

« L’ID.4 a été conçu, équipé et tarifé pour gagner le cœur des propriétaires de VUS qui sont tout simplement prêts à passer à l’électrique et à redécouvrir les produits de Volkswagen. Il se conduit comme une GTI, il propose l’emballage d’un Tiguan et la fonctionnalité de la Beetle. Tout ce qu’il y a de mieux dans une Volkswagen, le tout dans un seul emballage. » – Scott Keogh, chef de la direction du groupe Volkswagen en Amérique

Volkswagen cite les lignes et les courbes élégantes du modèle pour souligner son faible coefficient de traînée (0,28), ce qui laisse présager de bonnes choses pour l’autonomie. La conduite elle-même devrait s’avérer confortable en raison de la présence d’une suspension avant munie de jambes de force avec bras de commande inférieurs, des ressorts hélicoïdaux et des amortisseurs télescopiques, tandis que l’arrière reçoit un essieu arrière multibras avec les mêmes éléments.

Comme mentionné, le Volkswagen ID.4 a l’apparence générale du Tiguan, mais il est en fait 11,7 cm plus court que ce dernier. Son empattement est plus court de 2,3 cm. En revanche, il est plus bas que le Tiguan et légèrement plus large.

Aux États-Unis, Volkswagen proposera le nouveau ID.4 en six couleurs (Glacier White Metallic, Mythos Black Metallic, Moonstone Grey, Scale Silver Metallic, Blue Dusk Metallic et King’s Red Metallic), et nous prévoyons qu’il en sera de même au Canada — bien que nous nous réservons bien sûr le droit de nous tromper sur ce point. Toutes les versions seront équipées de rails de toit noirs et de roues en alliage de 19 pouces.

Photo : Volkswagen Volkswagen ID.4 2021, intérieur

À l’intérieur

Volkswagen promet que malgré sa taille légèrement inférieure à celle du Tiguan, l’ID.4 offre un espace intérieur comparable.

Par ailleurs, l’environnement de ce véhicule est naturellement assez futuriste. On y retrouve peu de boutons physiques, les fonctionnalités étant presque entièrement contrôlées par les fonctions tactiles (sur les écrans) ou par la voix (le système de reconnaissance de la voix Hello ID. est incluse de série). L’écran numérique de 5,3 pouces devant le conducteur (appelé ID.Cockpit) remplace le traditionnel tableau de bord et est contrôlé via des commandes tactiles sur le volant multifonction gainé de cuir (et chauffant). Trois sections affichent les informations les plus importantes, avec l’affichage de l’état de la batterie et de l’autonomie en dessous.

Le sélecteur de vitesse traditionnel est remplacé par un grand interrupteur à bascule à droite de l’ID.Cockpit, et un panneau de commande à gauche du volant intègre les fonctions d’éclairage, y compris les phares automatiques.

Dans la console centrale se trouve un écran de 10 pouces que l’utilisateur peut configurer de manière assez détaillée (les menus peuvent être déplacés par glissement, par exemple). Il permet d’accéder au système de navigation standard, à tous les systèmes télématiques, de divertissement et d’aides à la conduite et de contrôle du véhicule. Un écran de 12 pouces est également possible en option (avec l’ensemble Statement).

Photo : Volkswagen Volkswagen ID.4 2021, arrière

Inutile pour le moment d’entrer dans trop de détails concernant toutes les options disponibles avec chaque version du Volkswagen ID.4, d’autant plus que nous ne pouvons pas être sûrs que l’offre au Canada sera exactement la même. Mais il convient toutefois de noter l’équipement de série du modèle ; essuie-glaces qui détectent la pluie, rétroviseur intérieur à atténuation automatique, climatisation à deux zones, accès sans clé, volant chauffant, rétroviseurs extérieurs et gicleurs de lave-glace chauffants et, sur les modèles à traction intégrale, un pare-brise chauffant.

La production du Volkswagen ID.4 2021 est déjà en cours en Europe et en Chine ; le modèle sera éventuellement et également construit dans l’usine Volkswagen du Tennessee. Le VUS électrique devrait être commercialisé en Amérique du Nord au début de l’été prochain.