L’autonomie du Volkswagen ID.4 confirmée à 402 km

Plus tôt cette semaine, on a vu Ford publier les données officielles concernant l’autonomie de son VUS électrique Mach-E. Hier, c’est Volkswagen qui a été en mesure de confirmer les cotes finales de son modèle ID.4.

La bonne nouvelle pour la compagnie, c’est qu’elles correspondent exactement à ce qui avait été anticipé, soit 402 kilomètres.

La Volkswagen ID.4 2021 va commencer à apparaître sur les routes nord-américaines au début de l’année 2021.

Photo : Volkswagen Volkswagen ID.4 2021, profil

Avec son bloc-batterie de 82 kWh, le VUS voit sa capacité se situer entre celles du Tesla Model Y et du Volvo XC40 Recharge (75 et 78 kWh, respectivement), ainsi que le Ford Mustang Mach-E (88 kWh en version à autonomie prolongée). Ça ne dit pas tout, cependant, car c’est le Model Y qui propose la plus grande liberté à 525 kilomètres. Il est suivi du Ford Mustang Mach-E à 483 km et du Volvo XC40 Recharge qui propose 335 km.

Ce résultat va réjouir ceux qui attendent le modèle Q4 e-tron chez Audi, car profitant de la même architecture, il devrait proposer une autonomie très similaire, sinon la même. Ce modèle sera proposé sous deux configurations, soit celle d’un VUS traditionnel et d’un autre de type Sportback.

Les premières versions de l’ID.4 qui nous parviendront seront des variantes à propulsion. Ce sont ces dernières qui proposeront l’autonomie maximale annoncée. Les variantes à traction intégrale, attendue plus tard en 2021, devraient proposer un peu moins d’autonomie.

Photo : Volkswagem Volkswagen ID.4 2021, arrière