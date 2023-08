En juin dernier, on apprenait que Volkswagen avait besoin d’économiser 10 milliards d’euros, quelque 15 milliards en devises canadiennes. Ce plan annoncé de l’entreprise vise à accroître la rentabilité globale de sa marque principale, Volkswagen.

Au même moment, des rapports d’experts anticipaient que la production allait dépasser la demande en Europe dans le courant de l’année 2023. Il était clair que c’était pour rejoindre Volkswagen, le plus important constructeur automobile sur le marché européen.

Parallèlement, les concurrents de l’entreprise semblent gagner du terrain. Cela a forcé le géant allemand à prendre quelques décisions.

Ainsi, on apprenait aujourd’hui que la compagnie réduisait d’au moins un demi-million de véhicules son objectif de livraisons pour cette année. Cependant, elle a maintenu ses objectifs financiers pour l’année.

Volkswagen ID.5 Photo : Volkswagen

Volkswagen explique que les retards logistiques sont toujours un problème, même si l’approvisionnement en pièces importantes, comme les puces électroniques, s’est amélioré. L’entreprise prévoit désormais d’augmenter les prix et de réduire les coûts afin d’améliorer sa situation financière.

En fin de matinée, les actions de l’entreprise avaient baissé d’environ 3 %.

La firme a les reins solides, mais l’électrification et son désir de devancer Tesla coûte cher. Elle devra naviguer avec plus de prudence. Et ce qui est assurément frustrant, c’est que cette perspective pessimiste est en net contraste avec celle de grands rivaux sur le plan local.

En effet, selon ce que communique l’agence Reuters, Mercedes-Benz a déclaré jeudi qu’elle revoyait à la hausse ses perspectives pour l’année. Elle affirme que les commandes affluent et que la chaîne d’approvisionnement s’améliore. La marque allemande a annoncé des bénéfices de 5,6 milliards pour le deuxième trimestre, un chiffre au-delà de ses prévisions.

Pendant ce temps, sur le marché européen, Renault a enregistré une marge record lors de la première moitié de 2023. Elle est également revenue à un bénéfice pour la période, après avoir essuyé une importante perte l’année dernière à la même période. L’entreprise française a été aidée par des prix plus élevés et le lancement de nouveaux modèles.

Et plus tôt cette semaine, c’est Stellantis — le fabricant de Peugeot, Jeep et d’autres marques — qui annonçait également avoir dépassé ses prévisions.

Volkswagen n’est pas en danger, mais elle doit prendre un pas de recul. Elle aura ensuite du terrain à rattraper.