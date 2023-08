La pénurie de voitures neuves qui fait rage depuis quelques années ne semble pas être sur le point de se résorber. Portrait d’une situation où la patience est de mise.



1 - Qu’est-ce qui a déclenché cette pénurie de véhicules neufs?

Plusieurs facteurs semblent avoir contribué à réduire la disponibilité des véhicules neufs en stock. Une tempête parfaite, en quelque sorte. La chaîne d’approvisionnement a d’abord été perturbée par la pandémie de la COVID-19. Plusieurs constructeurs automobiles et fournisseurs de pièces automobiles ont choisi de ralentir ou de suspendre temporairement leur production afin de freiner la transmission du virus.

La pénurie mondiale de semi-conducteurs, qui entrent dans la fabrication de puces électroniques et de certaines pièces automobiles, est ensuite venue amplifier le problème. Et c’est sans compter les enjeux liés à la main-d’œuvre (pénurie de personnel spécialisé, taux d’absentéisme en hausse, notamment), qui ont aussi un impact sur le fonctionnement de plusieurs industries.

On assiste donc, impuissant, à un déséquilibre entre l’offre limitée et la demande robuste. Les constructeurs ont un retard de production à surmonter (et de nombreux défis à relever), pendant que les consommateurs s’arrachent les véhicules neufs.

2 - À quoi ressemble la situation sur le terrain?

Le retard de production que les constructeurs ont accumulé depuis 2020 est difficile à rattraper. Les temps d’attente pour l’obtention des véhicules convoités pourraient s’étirer jusqu’à la mi-2024. D’autres s’attendent plutôt à un retour graduel à la normale d’ici 2025. Par contre, certaines manchettes de l’actualité semblent démontrer que l’inventaire à la hausse de certains concessionnaires est un signe encourageant.

Mais attention! Les concessionnaires pourraient s’habituer à rouler avec un nombre de véhicules neufs en stock moins élevé. Ils pourraient embrayer en cinquième vitesse pour assurer les livraisons selon le mode du juste à temps. Un moindre inventaire signifie bien souvent une réduction de leurs coûts d’entreposage. Ils maintiennent alors un pouvoir accru pour vendre au plein prix, sans possibilité de réelles négociations pour les acheteurs. Ces derniers font la file dans l’espoir d’obtenir le modèle désiré et ils sont prêts à y mettre le paquet!

Souvent, les acheteurs potentiels s’inscrivent simultanément sur plusieurs listes d’attente. Ils se désistent ensuite lorsqu’ils obtiennent l’un des véhicules convoités. Difficile, donc, de prévoir le délai de livraison. Quoi qu’il en soit, si vous entamez vos démarches pour l’achat d’une nouvelle voiture, dans la majorité des cas, vous devrez patienter au volant de votre ancienne bagnole pendant plusieurs semaines, voire quelques mois, après la signature de l’entente.



3 - Est-ce que la même pénurie frappe les voitures électriques?

Oui! Vu les nombreux avantages qu’ils procurent, les véhicules électriques (VE) suscitent un véritable engouement. Les consommateurs souhaitent prendre le virage électrique pour économiser sur le coût de l’essence. D’autres craignent que les généreuses subventions gouvernementales allouées à l’achat subissent le couperet dans un contexte économique incertain.

La pénurie de véhicules électriques neufs en stock décourage parfois les acheteurs potentiels à aller de l’avant avec leur projet d’achat. Pourtant, un sondage mené en décembre 2022 par Équiterre souligne que le temps d’attente pour la livraison d’un VE n’est pas si terrible qu’on pourrait le penser…

Ainsi, depuis avril 2021, 55 % des acheteurs d’un VÉ neuf ont pu en prendre possession en moins de six mois. Et 30 % ont attendu entre six mois et un an. Et les délais d’attente sont plus courts, voire inexistants, pour les conducteurs qui préfèrent jeter leur dévolu sur un VÉ d’occasion.

Véhicules neufs : votre patience sera récompensée

L’heure où vous pourrez vous promener au volant de votre nouvelle acquisition ne saurait tarder. En attendant, la patience est de mise. Mais d’ici là, peut-être pourriez-vous faire tout ce qui est en votre pouvoir pour être prêt pour le jour J? Par exemple, si vous êtes dans l’attente de la livraison d’un véhicule électrique neuf, informez-vous sur le processus d’achat et d’installation d’une borne de recharge à domicile.

Demandez aussi quelques soumissions d’assurance auto en ligne pour dénicher la protection optimale pour vos besoins au meilleur prix possible. Évaluez différents scénarios, comme celui de faire varier la franchise à la hausse pour obtenir une prime moins élevée. Profitez de l’occasion pour regrouper votre assurance auto et habitation sous le même contrat. Voilà l’occasion de réaliser d’autres économies!