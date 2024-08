Le groupe Volkswagen est très impliqué en matière d’électrification et il propose déjà plusieurs véhicules à travers ses différentes bannières. On n’a qu’à penser à ce qui est offert chez Volkswagen bien sûr, mais aussi chez Porsche et chez Audi, en ce qui concerne notre marché.

Cependant, le groupe est aux prises avec des pépins touchant le développement de logiciels, si l’on se fie aux nouvelles en provenance d’Allemagne. En effet, le quotidien Handelsblatt rapporte que plusieurs véhicules électriques de nouvelle génération de Volkswagen seront retardés en raison de problèmes logiciels reliés à la nouvelle plateforme électrique SSP (Scalable Systems Platform).

Les modèles actuels sont construits sur la structure MEB (Modularer E-Antriebs Baukasten). Le VUS ID. Buzz, qui doit nous arriver avant la fin de la présente année, est assemblé sur cette dernière, ce qui fait qu’il n’est pas touché.

Parmi les modèles qui seraient repoussés, on retrouve la prochaine mouture du VUS ID.4. Son lancement aurait maintenant lieu en 2029, soit 15 mois plus tard que prévu. Un utilitaire nommé T-Sport est aussi mentionné, avec une arrivée en 2031.

Ça commence à être loin. Selon le magazine Manager, le report à des dates aussi tardives s’explique par le fait qu’on souhaite mieux étaler l’arrivée de ces modèles avec d’autres qui sont prévus au calendrier.

Une autre des raisons avancées est qu’on souhaiterait prolonger la durée de vie de l’actuelle plateforme MEB, que la structure SSP est censée remplacer. La production de véhicules basés sur la plateforme MEB n’a commencé qu’en 2020, ce qui fait que cette solution demeure très récente. Le groupe Volkswagen a depuis lancé une version mise à jour, la MEB+, et la compagnie travaille sur une version plus abordable appelée MEB Entry. Cette dernière devrait faire ses débuts en 2025 avec une version de production du concept ID.2all.

Porsche Macan EV | Photo : Porsche

Ce que l’on ne sait pas pour le moment, c’est si des retards vont toucher les véhicules des autres marques du groupe Volkswagen. Ces derniers doivent aussi, à terme, utiliser la plateforme SSP. Notez que chez Porsche, on a développé en collaboration avec Audi, la structure PPE (Premium Platform Electric) qui sert aujourd’hui le Macan et le Q6 e-tron chez Audi.

Porsche travaillerait aussi sur une version Sport de la plateforme SSP. Celle-ci serait réservée aux véhicules haut de gamme du groupe Volkswagen.

Concernant Volkswagen, la compagnie se tourne vers d’autres constructeurs pour régler certains des problèmes logiciels qu’elle rencontre. On se souviendra que tout récemment, la compagnie annonçait une participation de cinq milliards dans Rivian, ce qui va lui permettre de profiter de l’expertise de cette jeune pousse spécialisée.