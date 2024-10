Les prix canadiens du nouveau Volkswagen Taos 2025 ont été annoncés. Le petit VUS est livrable à partir de 29 795 $ CA, en configuration Trendline à traction.

Le même modèle avec le système à quatre roues motrices 4MOTION est proposé à partir de 31 795 $.

Volkswagen Taos 2025, de profil | Photo : Volkswagen

Volkswagen Taos 2025 - quoi de neuf ?

Pour sa quatrième année sur le marché, le Taos profite d’un certain nombre de mises à jour et d’améliorations. Le design extérieur a été retouché pour être plus audacieux, notamment à l’avant. Le pare-chocs est nouveau, la calandre a été redessinée et intègre désormais de nouveaux phares à DEL, ainsi qu’une barre lumineuse (option). L’écusson VW est désormais éclairé.

Le véhicule est monté sur de nouvelles jantes de 17, de 18 ou de 19 pouces, et l’offre comprend trois nouvelles couleurs : Vert Serrano métallisé, Bleu Monterey nacré et Gris Alpin.

Volkswagen Taos 2025, intérieur | Photo : Volkswagen

À l’intérieur, les changements sont encore plus visibles. Le nouveau tableau de bord est doté d’un écran multimédia de huit pouces, de série sur tous les modèles. Le système de climatisation automatique à deux zones Climatronic, avec commandes tactiles, est également de série.

Les matériaux ont également été améliorés, avec des sièges en tissu pour la version Trendline, en similicuir MicroCloud pour la variante Comfortline et en cuir véritable pour la déclinaison Highline.

Sous le capot, la Taos 2025 conserve son moteur 4-cylindres turbo de 1,5 litre, mais il a été mis à jour et offre désormais 174 chevaux, plutôt que 158 pour le modèle précédent. Les modèles à transmission intégrale 4Motion sont équipés d’une nouvelle boîte de vitesses automatique à huit rapports, qui remplace la boîte DSG à double embrayage à sept rapports.

Prix canadiens du Volkswagen Taos 2025

- 2025 Taos Trendline TA - 29 795 $ (PDSF)

- 2025 Taos Trendline TI - 31 795 $

- 2025 Taos Comfortline TI - 35 295 $

- 2025 Taos Comfortline TI Black Edition - 36 995 $

- 2025 Taos Highline TI - 38 995 $

Un toit panoramique en verre est livrable en option avec la version Comfortline, pour un supplément de 1200 $.

L’édition noire offre ce dernier de série et ajoute des accents noirs, ainsi que des jantes uniques en alliage d’aluminium de 19 pouces « Portland Black ». Parmi les autres caractéristiques de série, citons les coques de rétroviseurs noires, les feux teintés, la bande lumineuse extérieure (à l’avant), la garniture de pare-chocs avant en bronze, la plaque de protection arrière, la calandre noire et l’éclairage d’ambiance intérieur (personnalisable en 10 couleurs au maximum).

Le Volkswagen Taos 2025 arrivera chez les concessionnaires canadiens de la marque plus tard cette année.