Volkswagen Taos 2025 : nouvelle ère pour le VUS compact

Volkswagen Canada a annoncé une série de mises à jour pour le Taos 2025. Les améliorations touchent tous les aspects du véhicule, du style à la technologie, en passant par les performances.

Design du Volkswagen Taos 2025

Le Taos 2025 arbore une nouvelle identité visuelle, plus affirmée et expressive. Le faciès a été entièrement repensé avec un nouveau pare-chocs, une calandre redessinée pouvant intégrer une barre lumineuse (optionnelle), et des phares à DEL qui sont désormais livrés de série avec toutes les versions. Les feux sont maintenant connectés et le badge Volkswagen est illuminé.

On retrouve trois nouvelles couleurs de carrosserie — Serrano Green Metallic, Monterey Blue Pearl et Alpine Grey — ainsi que de nouvelles jantes en alliage d’aluminium de 17, 18 et 19 pouces.

Volkswagen Taos 2025, trois quarts arrière | Photo : Volkswagen

Volkswagen Taos 2025, intérieur | Photo : Volkswagen

L’intérieur du Volkswagen Taos 2025

L’habitacle du Taos 2025 a également fait l’objet d’une refonte complète, avec un nouveau tableau de bord intégrant un écran multimédia de huit pouces, une unité qui est de série sur tous les modèles. Le système de climatisation automatique à deux zones Climatronic, avec commandes tactiles, est également de série. Les matériaux intérieurs ont également été améliorés, avec des sièges en tissu pour la version Trendline, en similicuir MicroCloud pour la variante Comfortline et en cuir véritable pour la déclinaison Highline. Quant à la livrée Comfortline dotée de l’ensemble Black Edition, elle se distingue par son toit et ses accents noirs, ainsi que par ses jantes exclusives.

Motorisation du Volkswagen Taos 2025

Sous le capot, le Taos 2025 est équipé d’une version mise à jour du moteur 4-cylindres turbo de 1,5 litre, qui offre désormais une puissance de 174 chevaux (plutôt que les 158 en 2024). Les modèles à transmission intégrale 4Motion bénéficient d’une nouvelle transmission automatique à huit rapports en remplacement de la boîte DSG à double embrayage à sept rapports.

Technologies améliorées

Le Taos 2025 propose également une gamme de technologies d’assistances à la conduite (IQ.Drive), livrable avec toutes les versions.

Disponibilité et prix

Le Taos 2025 redessiné arrivera chez les concessionnaires canadiens au début de l’année prochaine. Les prix seront annoncés à l’approche du lancement.

Volkswagen Taos 2025, sur la route | Photo : Volkswagen

Volkswagen Taos 2025, de profil | Photo : Volkswagen

Volkswagen Taos 2025, roue | Photo : Volkswagen

Volkswagen Taos 2025, phare | Photo : Volkswagen