Lorsqu’il est question du Volkswagen Tiguan, il faut toujours faire attention de quelle version il s’agit. Si, avec la première génération du modèle, notre marché nord-américain avait droit à la même variante qui était proposée en sol européen, on a eu droit à une coupure en 2018, alors que Volkswagen réservait aux consommateurs d’ici une variante plus endimanchée du modèle, plus grosse, plus spacieuse, plus… américaine.

L’automne dernier, Volkswagen a dévoilé une nouvelle génération de son VUS compact, mais ce n’était pas la déclinaison qui nous était destinée.

On connaît maintenant le moment où elle nous sera présentée, soit au prochain Salon de l’auto de Los Angeles, qui doit se mettre en branle au cours de la troisième semaine du mois de novembre.

La date a été confirmée par le grand patron du groupe Volkswagen pour l’Amérique, Pablo Di Si, lors d’une entrevue accordée au site Automotive News.

Le Volkswagen Tiguan européen | Photo : Volkswagen

Une variante hybride ?

Dans ce même entretien, le dirigeant a déclaré qu’il souhaitait que Volkswagen propose des véhicules hybrides sur notre marché, et il a ajouté que le dernier Tiguan proposé au reste du monde offrait une option hybride rechargeable. Autrement dit, « Nous avons la technologie, nous savons comment le faire, et nous ajusterons notre portfolio au cours des deux prochaines années. »

La voix du grand patron s’ajoute à celle de plusieurs autres qui ont récemment mentionné qu’il y aurait plus de modèles véhicules hybrides dans leur offre, afin de répondre à la demande croissante pour ce type de solution électrifiée. De nombreux constructeurs sont à revoir leurs plans d’électrification, afin de mieux l’aligner sur la réponse des consommateurs vis-à-vis leur gamme.

Le nouveau Tiguan, en 2025

Notre prochain Tiguan devrait arriver sur les routes l’année prochaine. Il va utiliser la même plateforme (MQB) mise à jour que celle du Tiguan qui est vendu à l’étranger, mais son design devrait ressembler à celui du Tayron qui est offert en Chine. On ne devrait pas tarder à en savoir plus.

Nous serons au Salon de l’auto de Los Angeles pour le dévoilement de la nouvelle mouture de ce modèle, ainsi que de toutes les autres nouveautés qui seront présentées par les constructeurs d’ici et d’ailleurs.