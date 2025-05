Vols de pièces dans trois usines Ford de Détroit

Quatre hommes arrêtés pour vols de pièces à l’intérieur d’usines Ford

Une histoire digne d’un scénario de film a fait la nouvelle cette semaine du côté de Détroit, au Michigan, alors que quatre hommes, dont un ex-employés de Ford, ont été arrêtés dans le cadre d’une enquête sur un réseau sophistiqués de vols de pièces de véhicules.

Ce qui est particulier, c’est que les pièces subtilisées l’auraient été directement à partir de la chaîne de montage. Selon ce que rapporte la police de Dearborn, c’est une enquête qui s'est déroulée, sur plusieurs mois en collaboration avec les services de sécurité de Ford, qui a permis de mener aux arrestations des quatre individus le 6 mai dernier.

Le chef de la police de Dearborn, Issa Shahin, a mentionné au réseau de télévision local Fox 2 que les voleurs retiraient des pièces directement de la chaîne de montage, et que leur stratagème durait depuis deux ans. Des millions de dollars ont été ainsi volés à l’entreprise.

Les pièces auraient été volées dans les usines de Dearborn, de Flat Rock et de Wayne. Ces dernières fabriquent certains des modèles les plus populaires de Ford : la camionnette F-150 à Dearborn, la Mustang à Flat Rock et les Ranger et Bronco à Wayne.

Le stratagème

Une fois les pièces volées à partir de la chaîne de montage, elles étaient apparemment acheminées vers l'un de deux ateliers automobiles complice à Détroit. De là, la police affirme que les pièces étaient listées et vendues sur le site eBay.

La police a obtenu un mandat de perquisition pour deux résidences et deux entreprises de Détroit dans le cadre de l'enquête. « Lorsque nous avons exécuté un mandat de perquisition dans l'un des magasins de Détroit, du sol au plafond, il était rempli de pièces automobiles neuves », a déclaré Issa Shahin. À l'intérieur de l'atelier, la police mentionne avoir trouvé des capots, des pare-chocs, des phares et des feux de marque Ford, le tout stocké en attente d'être vendu.

Les noms des malfrats n'ont pas été divulgués, car le bureau du procureur du comté de Wayne n'a pas encore déposé d’accusation officielle. Le tout ne saurait tarder.