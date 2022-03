Volvo apporte des changements au système qui sous-tend ses modèles hybrides rechargeables qui se traduiront par une augmentation de l'autonomie en mode tout-électrique.

C'est une bonne nouvelle pour les automobilistes, qui se réjouiront des améliorations que ces changements apportent à l'autonomie électrique des PHEV de Volvo. Par exemple, alors que la berline S60 Recharge et la familiale V60 Recharge permettaient auparavant de parcourir 35 km en mode tout-électrique, cette autonomie passe désormais à 64 km – une amélioration substantielle. La berline S90 Recharge voit son autonomie en mode électrique passer de 34 à 61 km, tandis que les VUS XC60 Recharge et XC90 Recharge auront une autonomie de 58 km, contre 34 km auparavant dans le premier cas et 31 km dans le second.

Ces changements répondent à l'un des rares points faibles perçus des modèles rechargeables de Volvo et signifient que l'on peut raisonnablement s'attendre à ce que les véhicules offrent une capacité entièrement électrique aux automobilistes qui effectuent des trajets quotidiens de courte à moyenne distance.

Photo : Volvo Volvo XC60 T8 Recharge

Les améliorations apportent également d'autres avantages en termes de performances. Les modifications apportées par Volvo signifient que le moteur qui alimente les roues arrière développera désormais 143 chevaux au lieu de 87 (soit une augmentation de 65 %). Cela portera la puissance totale à 455 chevaux, et le couple à 523 lb-pi.

La batterie au cœur du système reçoit une couche supplémentaire de cellules, ce qui fait passer sa capacité de 11,6 kWh à 18,8 kWh. Volvo promet une amélioration des performances du système de quatre roues motrices de ses modèles en conséquence.

Un autre ajout aux technologies présentes dans la gamme des PHEV S60 et S90 est un système de conduite sur une seule pédale, qui permet de recharger la batterie, notamment lors de la conduite en ville et dans la circulation lourde.

Logiquement, l'augmentation de l'autonomie en mode électrique sur une charge complète signifie également que les automobilistes devraient bénéficier d'une meilleure économie de carburant. Certains modèles en profitent plus que d'autres, mais dans le cas du XC60 Recharge, par exemple, Ressources naturelles Canada affirme que la consommation moyenne de carburant passera de 9,3 litres / 100 km à 8,5 litres / 100 km, ce qui est somme toute significatif.