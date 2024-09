Les deux prochaines années s’annoncent particulièrement chargées pour Volvo. Cette semaine, le chef de la marque, Jim Rowan, ainsi que le directeur commercial, Bjorn Annwall, ont partagé avec les concessionnaires les projets ambitieux de la marque. Comme prévu, l’électrification était au cœur des discussions, avec l’annonce d’une série de nouveaux modèles et de mises à jour de véhicules prévus pour les deux prochaines années.

Au total, dix modèles verront le jour, bien que certains soient déjà connus, tandis que d’autres ne seront probablement pas commercialisés en Amérique du Nord.

L’électrification totale, et non le tout électrique

Cette nouvelle vague de modèles s’inscrit à l’intérieur d’une stratégie révisée de Volvo. Initialement, l’objectif était de proposer une gamme entièrement électrique d’ici 2030. Cependant, ce plan a été ajusté pour viser une gamme globalement électrifiée, avec des véhicules 100 % électriques et hybrides rechargeables représentant 90 % à 100 % des ventes mondiales, quelques modèles hybrides restant au catalogue pour combler les lacunes du marché.

Volvo EX90 | Photo : Volvo

Certains visages connus

L’un des véhicules phares déjà bien connus est le Volvo EX90. Ce VUS électrique à trois rangées, de taille intermédiaire, offre une autonomie de 499 km. Déjà en production et disponible en précommande, il est attendu plus tard cette année.

Juste en dessous de l’EX90, on trouve l’EX60, basé sur la plateforme SPA3, qui remplacera le Volvo XC60, offert actuellement en configuration hybride rechargeable et en version essence à moteur quatre cylindres turbo.

Volvo EX30 | Photo : D.Boshouwers

Le XC40 Recharge, quant à lui, semble mûr pour une transformation et sera finalement remplacé par le nouveau EX40 entièrement électrique. L’EX30, qui arrive en concession au pays, est tout nouveau pour 2025. En parallèle, l’EC40 viendra soulager les modèles XC40 et C40 Recharge.

Finalement, un XC90 mis à jour sera proposé pour l’année modèle 2025, bien que ce dernier ne sera offert que de façon hybride rechargeable, contrairement aux autres modèles entièrement électriques de la gamme.

Une familiale électrique ?

Une autre rumeur intéressante est celle du retour d’une familiale Volvo. Selon les informations partagées lors de la réunion des concessionnaires, un EV60 Cross Country serait en préparation. Toutefois, aucune confirmation n’a été partagée quant à sa disponibilité à l’échelle mondiale.

De plus, le modèle ES90, déjà annoncé l’année dernière, devrait être la première berline électrique de la marque.

Ces nouveaux véhicules seront propulsés par des moteurs électriques perfectionnés, qui équiperont également certains des futurs modèles hybrides rechargeables de Volvo reposant sur la plateforme SPA1. Volvo a aussi partagé son objectif d’améliorer l’efficacité de ses moteurs électriques, avec un rendement visé de 93 %, contre 91 % pour les modèles actuels.