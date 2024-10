Voici la huitième édition de notre guide annuel Auto123.com des véhicules électriques au Canada, alors qu'on jette un regard les véhicules hybrides rechargeables disponibles au Canada en 2024-25.

Alors que les constructeurs poursuivent leur marche vers l’électrification, les chemins pour y arriver varient : le marché compte désormais des véhicules entièrement électriques, des options à hydrogène, des hybrides (essence-électricité), à la fois rechargeables et non rechargeables, et plus encore. La course continue et, avec elle, une variété passionnante de modèles ont vu le jour.

Aujourd’hui, nous examinons un type d’électrification que de nombreux consommateurs considèrent de plus en plus comme offrant le meilleur des deux mondes : le véhicule électrique hybride rechargeable (PHEV).

Comme les véhicules hybrides classiques, ces modèles sont équipés d’un moteur à essence — généralement un 4-cylindres, parfois turbocompressé — et d’un moteur électrique. Mais ils sont également dotés de batteries plus massives et peuvent rouler sur de plus longues distances en utilisant uniquement l’énergie électrique.

La recharge s’effectue par régénération des freins, ainsi qu’en se branchant sur une borne de recharge. En général, ces modèles peuvent être rechargés sur une borne de niveau 2 de 240 V, mais certains sont compatibles avec des bornes rapides de niveau 3.

Voici ce qui est commercialisé ou sur le point de l’être sur le marché canadien en ce qui a trait aux modèles hybrides rechargeables à l’approche de la fin de l’année 2024 et du début de l’année 2025.

Alfa Romeo