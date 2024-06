Volvo retarde le lancement du EX30 aux États-Unis

Triste nouvelle aujourd’hui pour les consommateurs américains qui souhaitaient mettre la main sur le nouveau VUS électrique EX30 de Volvo, dont le prix de vente demeure alléchant. Annoncé à quelque 36 000 $ du côté des États-Unis et 53 000 $ au Canada, il était attendu par plusieurs. La compagnie vient cependant d’annoncer qu’elle retardait d’une année son arrivée en sol américain.

Les gens devront donc s’armer de patience. L’EX30, plutôt que de se pointer avant la fin de la présente année, va arriver quelque part en 2025.

Nous avons contacté Volvo Canada afin de savoir si la décision annoncée du côté américain s’appliquait chez nous. Bonne nouvelle, le Canada n’est pas concerné. Cependant, on devine que la situation pourrait changer si les autorités devaient aligner leur position sur celle des américains concernant les tarifs d’importation sur les véhicules électriques en provenance de Chine.

Il faut comprendre que parce que le modèle est présentement construit en Chine et que les États-Unis ont annoncé une hausse spectaculaire des tarifs sur les véhicules électriques importés en provenance de Chine. Il est clair que dans ce contexte, un EX30 construit là-bas ne pourrait pas être vendu à prix raisonnable chez nos voisins du sud.

Chez nous, on apprenait en début de semaine qu’une consultation de 30 jours allait être lancée la semaine prochaine pour étudier la possibilité d’augmenter aussi les tarifs sur les véhicules électriques chinois.Ça pourrait changer la donne.

Le langage utilisé par Volvo demeure prudent. Le porte-parole Russell Datz explique que le report est dû aux « changements dans le portrait automobile mondial » et à l’augmentation de la production à l’usine de Gand, en Belgique.

La compagnie souhaite annoncer bientôt à quel moment le véhicule arriverait en 2025.

Volvo EX30 2025, de profil | Photo : Volvo

Volvo avait commencé à accepter les précommandes pour son EX30 l’année dernière. Russell Datz a expliqué que Volvo allait offrir plusieurs options aux clients ayant déjà précommandé le véhicule, leur permettant de prendre le volant d’un autre produit Volvo en attendant l’arrivée de leur EX30.

« Nous restons déterminés à introduire le EX30 aux États-Unis et travaillons d’arrache-pied pour le mettre entre les mains des clients. Il demeure une pierre angulaire de la transformation stratégique en cours de Volvo et reflète notre ambition de construire des véhicules là où nous les vendons, autant que possible. »

Actuellement, le EX30 est vendu sur les marchés européens.

Lors d’une conférence téléphonique avec des concessionnaires, les dirigeants de Volvo ont suggéré que le déplacement de l’assemblage vers la Belgique, loin de la Chine, était dû à la situation géopolitique.

Il était clair que la décision de l’administration Biden allait avoir des conséquences. En voici une première bien tangible.