Volvo EX90 2025 : production lancée aux États-Unis

C’est en mars 2023 que Volvo nous a présenté le VUS EX90, lors d’un événement à Toronto. C’est enfin cet été qu’il va enfin rejoindre ses premiers propriétaires alors que les premiers exemplaires destinés à des clients ont commencé à sortir de la chaîne de production de l’usine que Volvo opère près de Charleston, en Caroline du Sud.

Les premières livraisons aux consommateurs sont prévues pour la deuxième moitié de l’année. Le lancement officiel du véhicule aura lieu à la fin du mois d’août, ce qui signifie que son arrivée en concession devrait suivre rapidement.

Au départ, les premiers exemplaires devaient être livrés au début de l’année 2024. Il en va de même pour le Polestar 3 qui devait voir sa distribution s’amorcer à la fin de 2023.

Le Volvo EX90, de profil | Photo : D.Boshouwers

L’EX90 est un produit pensé tout électrique dès le départ. Il profite d’une batterie de 111 kWh et propose le rouage intégral grâce à une configuration à deux moteurs. La puissance annoncée est à 402 chevaux avec le modèle régulier, puis à 496 chevaux avec la variante axée sur la performance.

Les chiffres officiels de l’autonomie n’ont pas encore été partagés par l’EPA (Environmental Protection Agency) américaine, mais Volvo a déjà mentionné que ça oscillerait autour de 500 kilomètres. Ce sera à voir. Toujours selon la compagnie, la capacité de recharge sur une borne rapide pourra atteindre 250 kW, ce qui devrait permettre de faire passer le niveau d’énergie de 10 % à 80 % en quelque 30 minutes.

L’EX90 vient se positionner au sommet de la hiérarchie de l’entreprise, et il est appelé à remplacer le XC90, toujours offert avec un moteur à essence, même si des versions hybrides rechargeables sont au menu. L’équipement sera bien sûr généreux avec une liste de caractéristiques de sécurité complète, des aides à la conduite y compris une certaine forme de pilotage autonome, des écrans de 9,0 et 14,5 pouces à l’intérieur (bloc d’instruments et multimédia), ainsi qu’un toit ouvrant panoramique, entre autres.

La configuration intérieure est à sept places, mais il sera possible d’opter pour un aménagement n’en comptant que six.

Le Volvo EX90, avant | Photo : D.Boshouwers